Noskaidroti visi Pasaules kausa izslēgšanas spēļu pirmās kārtas pāri
Kongo Demokrātiskās Republikas, Horvātijas, Alžīrijas un Austrijas vīriešu futbola izlases sestdien kā pēdējās nodrošināja vietas Pasaules kausa finālturnīra izslēgšanas turnīrā, kurā pēc grupu turnīra beigām zināmi ir visi pirmās kārtas pāri.
Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā Vācija tiksies ar Paragvaju, Francija ar Zviedriju, Dienvidāfrika ar Kanādu, Nīderlande ar Maroku, Portugāle ar Horvātiju, Spānija ar Austriju, ASV ar Bosniju un Hercegovinu, Beļģija ar Senegālu, Brazīlija ar Japānu, Kotdivuāra ar Norvēģiju, Meksika ar Ekvadoru, Anglija ar Kongo DR, Argentīna ar Kaboverdi, Austrālija ar Ēģipti, Šveice ar Alžīriju, bet Kolumbija ar Ganu.
Kongo DR futbolisti vietu izslēgšanas turnīrā nodrošināja, K grupas pēdējā spēlē ar 3:1 (0:1) pārspējot Uzbekistānu.
Mača desmitajā minūtē Eldors Šomurodovs pārcēla bumbu pāri pretinieku vārtsargam un panāca 1:0 Uzbekistānas labā. Kongo futbolisti bija iedzinējos līdz otrā puslaika vidum, kad 68. minūtē Joanē Visa ar 11 metru soda sitienu panāca 1:1.
Desmit minūtes vēlāk Fistons Majele ar sitienu no vārtu priekšas panāca 2:1, bet punktu uzvarai kompensācijas laika pirmajā minūtē pielika Visa ar zemu sitienu ārpus soda laukuma robežas.
Otrā šīs grupas spēlē starp Kolumbiju un Portugāli vārti netika gūti - 0:0 (0:0). Vairāk vārtu gūšanas momentu bija kolumbiešiem, kuri nodrošināja pirmo vietu grupā.
K grupā pēc trīs spēlēm Kolumbijai bija septiņi punkti, Portugālei - pieci, Kongo DR - četri, bet Uzbekistāna palika bez punktiem.
L grupā Horvātija ar rezultātu 2:1 (1:0) uzvarēja Ganu.
Petara Sučiča 31. minūtē gūtie vārti deva horvātiem vadību, bet 73. minūtē 1:1 panāca Deriks Lukasens. Desmit minūtes vēlāk pēc Lukas Modriča piespēles Nikola Vlašičs atjaunoja horvātiem vadību.
Tāpat šajā grupā Anglija aizvadīja nepārliecinošu spēli, taču ar 2:0 (0:0) uzvarēja Panamu.
Angļiem vārtus guva Džūds Belingems un Harijs Keins. Pārspējot Gerija Linekera rekordu, Keins ar 11 gūtiem vārtiem kļuvis par Anglijas vienīgo rekordistu gūtajos vārtos Pasaules kausā.
L grupā Anglijai bija septiņi punkti, Horvātijai - seši, Ganai - četri, bet Panama pie punktiem netika.
J grupā Alžīrija un Austrija cīnījās neizšķirti 3:3 (1:1), abām iekļūstot izslēgšanas turnīrā.
Pirmā puslaika otrajā pusē gūtiem vārtiem apmainījās Marko Arnautovičs un Rafiks Belgali. Līdz otrā puslaika vidum uz Marsela Zabicera gūtajiem vārtiem atbildēja Rijāds Mahrezs, kurš kompensācijas laika trešajā minūtē panāca 3:2. Austrieši gan izglābās no zaudējuma, jo trīs minūtes vēlāk vārtus guva Saša Kaladžičs.
Tikmēr titula īpašniece Argentīna ar 3:1 (2:0) uzvarēja Jordāniju.
Lionels Mesi kļuva par pirmo futbolistu, kurš septiņās Pasaules kausa spēlēs pēc kārtas guvis vārtus. Šajā finālturnīrā viņam ir seši vārti, bet visos čempionātos - 19, kas arī ir rekords.
Vēl argentīniešiem vārtus guva Džovanni Lo Selso un Lautaro Martiness, bet pretiniekiem vārtus guva Musa Tamari.
J grupā Argentīnai bija deviņi punkti, Austrijai un Alžīrijai - pa četriem, bet Jordānija palika bez punktiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Jau svētdien sāksies izslēgšanas spēles, pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.