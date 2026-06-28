Horvātijas līdzjutēju jūra pārsteidz jaunlaulātos: to, kas notika, viņi nekad neaizmirsīs!
Iesildoties pirms izšķirošās Pasaules kausa grupas spēles pret Ganu, Horvātijas līdzjutēji devās Filadelfijas ielās, nesot milzīgu valsts karogu, un pārsteidza kādu jaunlaulāto pāri.
In Philly, Croatia fans spotted a couple taking wedding photos and turned it into a celebration. This is what makes the World Cup so special. 🇭🇷❤️ pic.twitter.com/x92mFpSqKM— Rooted in the Game (@rootedinthegame) June 27, 2026
Futbola fanu gājiens uz brīdi apstājās pie Filadelfijas rātsnama, līdzjutējiem ielencot jaunlaulāto pāri, kas fotografējās kāzu fotosesijā.
Laimīgais jaunais pāris un viņu viesi labprāt pievienojās fanu līksmībai.
🇭🇷🇺🇸 Croatia fans stumbled upon a newlywed couple in the middle of Philadelphia, and gave them a wedding celebration they’ll never forget.— TheCroatian (@TheCroatian_) June 26, 2026
📹 SportKlub Hrvatska / Instagram pic.twitter.com/ZWcg5MQ1y3
Svētdienas pusnaktī pēc Latvijas laika L apakšgrupā sākās Horvātijas un Ganas spēle, kas notiek vienlaikus ar Anglijas un Panamas spēli. Anglija un Gana jau garantējušas vietu izslēgšanas spēlēs, bet Horvātiju pēdējā spēlē apmierinātu arī neizšķirts, taču zaudējuma gadījumā tā riskētu ar pāragru došanos mājup.
Pirms noslēdzošās kārtas Anglijai un Ganai ir pa četriem punktiem, trīs punkti ir Horvātijai, bet Panama ir bez punktiem.