Futbols

Horvātijas līdzjutēju jūra pārsteidz jaunlaulātos: to, kas notika, viņi nekad neaizmirsīs!

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Iesildoties pirms izšķirošās Pasaules kausa grupas spēles pret Ganu, Horvātijas līdzjutēji devās Filadelfijas ielās, nesot milzīgu valsts karogu, un pārsteidza kādu jaunlaulāto pāri.

Horvātijas līdzjutēju jūra pārsteidz jaunlaulātos:...

Futbola fanu gājiens uz brīdi apstājās pie Filadelfijas rātsnama, līdzjutējiem ielencot jaunlaulāto pāri, kas fotografējās kāzu fotosesijā.

Laimīgais jaunais pāris un viņu viesi labprāt pievienojās fanu līksmībai.

Svētdienas pusnaktī pēc Latvijas laika L apakšgrupā sākās Horvātijas un Ganas spēle, kas notiek vienlaikus ar Anglijas un Panamas spēli. Anglija un Gana jau garantējušas vietu izslēgšanas spēlēs, bet Horvātiju pēdējā spēlē apmierinātu arī neizšķirts, taču zaudējuma gadījumā tā riskētu ar pāragru došanos mājup.

Pirms noslēdzošās kārtas Anglijai un Ganai ir pa četriem punktiem, trīs punkti ir Horvātijai, bet Panama ir bez punktiem.

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