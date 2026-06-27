Graudiņa sarūgtina savu pārinieci Samoilovu un ar Ēberi triumfē "Saulkrastu kokteilī". Vīru konkurencē uzvar Točs/Auziņš
Tīna Graudiņa/Līva Ēbere un Edgars Točs/Gustavs Auziņš sestdien Saulkrastos uzvarēja tradicionālajā pludmales volejbola turnīrā "Saulkrastu kokteilis", kas vienlaicīgi bija arī Latvijas čempionāta otrais posms.
Sieviešu turnīra finālā ar otro numuru izsētās Graudiņa/Ēbere ar 2-0 (21:14, 21:11) pārspēja turnīra favorītes Graudiņas ierasto partneri Anastasiju Samoilovu un Spānijas sportisti Danielu Alvaresu.
Tikmēr vīriešu turnīra finālā Točs un Auziņš, kuri izsēti ar ceturto numuru, ar 2-0 (21:15, 21:17) apspēlēja Artūru Rinkeviču un Ardi Danielu Bedrīti (3.).
Savukārt bronzu izcīnīja turnīra favorīti Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokerots, kuri cīņā par trešo vietu ar 2-0 (21:11, 21:9) pārliecinoši uzvarēja kvalifikāciju pārvarējušos Ralfu Namiķi un Rūdolfu Stankeviču (12.).
Sieviešu turnīrā ar 16. numuru bija izsētas latviešu izcelsmes amerikānietes Lorena un Ambera Stivriņas, kuras ceturtdaļfinālā piekāpās lietuvietēm Danielai Kvedraitei un Jekaterinai Saulei (5.). Māsas Stivriņas turnīrā debitēja zem Latvijas karoga.
Gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē sacentās 16 dueti, kas bija sadalīti četrās apakšgrupās.
Šosezon Latvijas čempionātā paredzēti pieci posmi, kuri norisināsies Jūrmalā, Saulkrastos, Liepājā, Ventspilī un Ropažu novadā pie tirdzniecības centra "Sāga". Pēdējais posms tiks aizvadīts augustā.
"Saulkrastu kokteilis" norisinājās 33. reizi.