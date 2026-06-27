Mārtiņa Seska ekipāža pirms Akropoles rallija noslēdzošās dienas saglabā 11. vietu
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis sestdien Grieķijā pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas astotajā posmā - Akropoles rallijā - pēc 13 aizvadītiem ātrumposmiem kopvērtējumā saglabā 11. vietu.
Dienas noslēdzošajā ātrumposmā "M-Sport Ford" komandas latviešu ekipāža sasniedza sesto labāko laiku, atpaliekot no posma uzvarētāja francūža Sebastjēna Ožjē ("Toyota") 11,9 sekundes.
Pēc 13 no 17 ātrumposmiem kopvērtējumā pirmo pozīciju saglabā beļģis Tjerī Nevils ("Hyundai"), kurš iekrājis 4,1 sekundes pārsvaru pār Ožje, bet trešais ar vairāk nekā divu minūšu deficītu ir "Toyota" braucējs japānis Takamoto Kacuta.
Seska ekipāža no līdera atpaliek sešas minūtes un 25,4 sekundes.
Jau ziņots, ka sestdienas pirmajos trijos ātrumposmos Seska ekipāža sasniedza 12., desmito un 14. vietu, posma vērtējumā noslīdot uz septīto vietu, bet pēc 12. ātrumposmā saņemtā soda noslīdēja uz 11. pozīciju.
Iepriekš ziņots, ka ceturtdienas vienīgajā ātrumposmā Seska ekipāža ieņēma 13. vietu, bet piektdien pēc vēl sešiem posmiem pakāpās uz piekto vietu.
Svētdien sacīkstes noslēgsies ar vēl četriem ātrumposmiem, no kuriem pirmais sāksies plkst. 8.30 pēc Latvijas laika. Ralliju tiešraidē var vērot "Go3 Sport 1" kanālā.
Pēc starta Grieķijā Sesks/Francis startēs vēl četros WRC posmos, kas norisināsies Igaunijā (16.-19. jūlijs), Somijā (30. jūlijs - 2. augusts), Itālijā (1.-4. oktobris) un arī, iespējams, Saūda Arābijā (11.-14. novembris).
WRC sezonu Seska ekipāža sāka Zviedrijas rallijā, kur plīsušu riepu un tehnisku problēmu dēļ nespēja cīnīties par augstvērtīgu rezultātu, bet maija sākumā aizvadītajā Portugāles rallijā Latvijas ekipāža ierindojās devītajā pozīcijā.
"M-Sport Ford" komanda šīs sezonas pamata sastāvā izvēlējusies divus Īrijas pilotus - pilnu 2025. gada sezonu aizvadījušo Džošu Makerlēnu un Džonu Ārmstrongu, kurš pirms tam startēja junioru WRC un Eiropas čempionātā.
Arī iepriekšējā sezonā Latvijas ekipāža WRC startēja pēc līdzīgas programmas. Seska un Franča ekipāža sezonas pēdējā posmā - Saūda Arābijas rallijā - bija pārliecinoši ātrākā, taču tehnisku problēmu un pārsistu riepu dēļ necīnījās par uzvaru, noslēgumā nefinišējot.
WRC Seska ekipāža debitēja 2024. gadā, kad piedalījās trīs posmos. WRC posmā Latvijā mājinieki septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā.