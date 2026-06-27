Marita Stēnbergena labo pasaules rekordu 100 metru brīvā stila peldējumā
Foto: ZUMAPRESS.com
Marita Stēnbergena
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Marita Stēnbergena labo pasaules rekordu 100 metru brīvā stila peldējumā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Nīderlandes peldētāja Marita Stēnbergena sestdien Romā "Sette Colli International Trophy" sacensībās laboja pasaules rekordu 100 metru brīvā stila peldējumā.

Marita Stēnbergena labo pasaules rekordu 100 metru...

26 gadus vecā sportiste finišēja 51,68 sekundēs, labojot 2017. gadā zviedrietes Sāras Šēstremas saniegto rekordu par 0,03 sekundēm.

Stēnbergena pārspēja otrās vietas ieguvēju Siobhanu Hauiju no Hongkongas par teju sekundi jeb 0,84 sekundēm, kamēr labāko trijnieku noslēdza itāliete Sāra Kērtisa, finišējot 52,69 sekundēs.

Nīderlandes peldētāja ir divkārtējā pasaules čempione 100 metru brīvā stila peldējumā un vienīgā sieviete, kurai izdevies attiecīgo distanci brīvajā stilā nopeldēt ātrāk par 52 sekundēm vairāk nekā vienu reizi.

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