Veronika Monika Stūriška Eiropas čempionātā BMX riteņbraukšanā U-23 grupā ieņem otro vietu
Latvijas sportiste Veronika Monika Stūriška sestdien Francijā Eiropas čempionātā BMX riteņbraukšanā U-23 vecuma grupā ieņēma otro vietu. Stūriška pirmajā kārtā savā braucienā bija otrā, bet pēc tam uzvarēja ceturtdaļfināla un pusfināla braucienos.
Finālā Latvijas sportiste finišēja otrā, piekāpjoties uzvarētājai Renskei van Santvortai mazāk kā pussekundi. Stūriška apsteidza otrās vietas ieguvēju Francijas pārstāvi Loru Moži par sekundi.
Vīriešu elites grupā Kristers Apels pirmajā kārtā bija ceturtais, taču ar to pietika, lai sasniegtu ceturtdaļfinālu. Cīņā par vietu pusfinālā viņš finišēja trešais, bet pusfinālā palika bez rezultāta, ierindojoties kopvērtējumā 16. pozīcijā.
Vēl vīriešu konkurencē U-23 grupā Noa Rafaels Laake pirmajā kārtā savā braucienā bija ātrākais, astotdaļfinālā ieņēma otro vietu un ceturtdaļfinālā finišēja piektais, nesasniedzot pusfinālu. Latvijas sportists kopvērtējumā ieņēma 17. vietu.
Tikmēr Kārlis Pedraudzis U-23 grupā pirmajā kārtā savā braucienā bija otrais, astotdaļfinālā finišēja trešais, taču ceturtdaļfinālā ieņēma sesto pozīciju, neiekļūstot pusfinālā. Viņš kopvērtējumā sacensības noslēdza 22. vietā.