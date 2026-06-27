Pauls Jonass
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Šodien 19:57
Pauls Jonass Portugālē izcīna septīto vietu MXGP posma kvalifikācijā
Latvijas motosportists Pauls Jonass sestdien Portugālē pasaules čempionāta motokrosā devītā posma kvalifikācijā izcīnīja septīto vietu MXGP klasē.
Kvalifikācijā pirmo vietu ieņēma beļģis Lūkass Kūnens, kurš par 4,342 sekundēm pārspēja nīderlandieti Džefriju Herlingsu, bet labāko trijnieku noslēdza Spānijas motosportists Rubens Fernandess.
Jonass kvalifikācijas brauciena otrajā daļā bija pakāpies uz sesto vietu, taču noslēdzošajos divos apļos noslīdēja uz septīto pozīciju, kuru saglabāja līdz finišam.
Tikmēr MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis bija sestais, bet Kārlis Alberts Reišulis finišēja par vienu pozīciju zemāk. Par kvalifikācijas uzvarētāju kļuva spānis Gijems Faress.
Svētdien tiks aizvadīti abi sacensību braucieni gan MXGP, gan MX2 klasē.