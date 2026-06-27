"Ko Mesi tur dara?!?": Argentīnā uzceltā milzīgā statuja daudzus pārsteidz
Argentīnas futbola leģenda Lionels Mesi jau sen pieradis pie vērienīgiem cieņas apliecinājumiem savai izcilībai, taču fani joprojām atrod arvien iespaidīgākus veidus viņa sasniegumu cildināšanai. Šoreiz tas noticis viņa dzimtajā Argentīnā, kur uzcelta pasaulē augstākā Mesi statuja. Taču ne visi bija sajūsmā par rezultātu.
An 85-foot statue of Lionel Messi has been unveiled in Cutral Có, a remote town in Argentina 🇦🇷— TSN (@TSN_Sports) June 25, 2026
This surpasses the 70-foot Messi statue in India that was unveiled last December 🤯
🎥: @SkySportsNews pic.twitter.com/N2OZwQqC0e
24. jūnijā Mesi nosvinēja 39. dzimšanas dienu, nieka divas dienas pēc tam, kad viņš savu vārdu ierakstīja Pasaules kausa vēsturē, pārspējot bijušā Vācijas izlases uzbrucēja Miroslava Klozes gūto vārtu rekordu visu laiku turnīra gūto vārtu rekordu, ar diviem gūtajiem vārtiem nodrošinot Argentīnas uzvaru pār Austriju. Vēl vairāk, viņš pagaidām ir guvis visus piecus izlases vārtus šajā turnīrā.
Par godu izcilajam tautietim Argentīnas dienvidu reģiona Patagonijas pilsētā Kutralko atklāta 26 metrus augstā statuja, kuras izveidē izlietotas 70 tonnas tērauda, vēsta ESPN.
61 gadu vecais vietējais tēlnieks Aldo Beroisa iepriekš radījis milzu dinozauru skulptūras un Argentīnas neatkarības varoņu pieminekļus, taču šis veikums, kura tapšana prasījusi 18 mēnešus, izraisījis pavisam citāda līmeņa interesi, un pilsētas apmeklētāju skaits ir ievērojami pieaudzis.
Statujā Mesi atveidots brīdī, kad 2022. gada Pasaules kausa finālā Katarā viņš nokrīt ceļos pēc komandas biedra Gonsalo Montjelas izšķirošā trāpījuma pēcspēles 11 metru sitienu sērijā, kas Argentīnai atnesa uzvaru pār Franciju. Mesi vienā rokā tur arī Argentīnas izlases kreklu, bet ar otras rokas rādītājpirkstu rāda uz debesī, kā viņš to bieži dara pēc gūtajiem vārtiem, godinot savu aizsaulē aizgājušo vecmāmiņu.
Tomēr atsevišķos rakursos statuja izskatās diezgan komiska, bet dažiem izraisījusi pat neķītras asociācijas.
A new statue of footballer Lionel Messi in Patagonia has been criticized online — and judging by the photos, it’s easy to see why. pic.twitter.com/SuRnPxSBpx— NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026
Which statue do you think is the worst? 👇— Novig (@Novig) June 26, 2026
Messi, Wade, Ronaldo, or Walter Johnson pic.twitter.com/T8FQffXbWf
Šī nebūt nav pirmā reize, kad sporta elku atveidojums izraisa zobgalīgu reakciju. Portugāles superzvaigzne Krištianu Ronaldu 2018. gadā tika godināts ar savdabīgu skulptūru savas dzimtās Madeiras starptautiskajā lidostā, šokējot futbolista fanus, un vēlāk to nomainīja. Savukārt 2024. gadā daudzi palika vaļēju muti, ieraugot NBA Maiami kluba “Heat” superzvaigznei Dveinam Veidam veltīto statuju.