Rūdolfs Bērzkalns NHL draftā nonāk Edmontonas "Oilers", Olivers Mūrnieks aizrunāts Bufalo "Sabres", vārtsargs Patriks Plūmiņš iepatīkas Toronto "Maple Leafs"
Edmontonas "Oilers" sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) drafta otrajā kārtā izraudzījās latviešu uzbrucēju Rūdolfu Bērzkalnu, kamēr ceturtajā kārtā tika izraudzīti arī vārtsargs Patriks Plūmiņš un uzbrucējs Olivers Mūrnieks.
Rudolfs Berzkalns to Edmonton confirmed 🤩— Sports on Prime Canada (@SportsOnPrimeCA) June 27, 2026
📸 @NHL pic.twitter.com/83jwRgGyfy
Bērzkalns tika izvēlēts ar kopumā 58. numuru. Aizvadītajā sezonā Bērzkalns Maskīgonas "Lumberjacks" rindās kļuva par ASV junioru hokeja līgas (USHL) vicečempionu. Viņš nākamsezon pārstāvēs Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) Bostonas koledžas "Eagles" vienību.
Savukārt ceturtajā kārtā ar 114. numuru Toronto "Maple Leafs" izvēlējās Latvijas vārtsargu Plūmiņu. Plūmiņš aizvadītajā sezonā pārstāvēja Latvijas vicečempioni "Zemgale"/LBTU, kā arī sargāja Latvijas izlases vārtus pasaules U-18 čempionātā, kurā latvieši ieņēma ceturto vietu. Latvijas vārtsargs tika iekļauts meistarsacīkšu simboliskajā izlasē.
Vēl ceturtajā kārtā Bufalo "Sabres" ar 124. numuru izraudzījās Mūrnieku. Viņš pērn un šogad pārstāvēja Latvijas U-18 un U-20 izlases pasaules čempionātos, kā arī maijā pasaules čempionātā pārstāvēja Latvijas pieaugušo izlasi, debitējot valstsvienības rindās 17 gadu vecumā. Klubu sezonu Mūrnieks aizvadīja Kvebekas augstākās junioru hokeja līgas (QMJHL) klubā Sentdžonas "Sea Dogs".
Savukārt otrās kārtas ievadā Floridas "Panthers" ar 40. numuru izraudzījās lietuviešu uzbrucēju Simu Ignataviču, kurš ir tikai trešais hokejists no Lietuvas, kurš jebkad izvēlēts NHL draftā. Hokejistam ir Lietuvas un ASV dubultpilsonība, taču izlašu līmenī viņš līdz šim jau ir pārstāvējis Lietuvu.
Jau ziņots, ka piektdien Ņujorkas "Rangers" ar piekto numuru izraudzījās latviešu aizsargu Albertu Šmitu, viņam kļūstot par visaugstāk draftēto latvieti NHL. Ar pirmo numuru Toronto "Maple Leafs" draftēja uzbrucējs Gevinu Makenu.