Jaunais talants Rūdolfs Bērzkalns NHL draftā nonāk spēcīgajā Edmontonas "Oilers", vārtsargs Patriks Plūmiņš iepatīkas Toronto "Maple Leafs"
Edmontonas "Oilers" sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) drafta otrajā kārtā izraudzījās latviešu uzbrucēju Rūdolfu Bērzkalnu. Bērzkalns tika izvēlēts ar kopumā 58. numuru. Savukārt ceturtajā kārtā ar 114. numuru Toronto "Maple Leafs" izvēlējās Latvijas vārtsargu Patriku Plūmiņu.
Rudolfs Berzkalns to Edmonton confirmed 🤩— Sports on Prime Canada (@SportsOnPrimeCA) June 27, 2026
📸 @NHL pic.twitter.com/83jwRgGyfy
Aizvadītajā sezonā Bērzkalns Maskīgonas "Lumberjacks" rindās kļuva par ASV junioru hokeja līgas (USHL) vicečempionu.
Plūmiņš aizvadītajā sezonā pārstāvēja Latvijas vicečempioni "Zemgale"/LBTU, kā arī sargāja Latvijas izlases vārtus pasaules U-18 čempionātā, kurā latvieši ieņēma ceturto vietu. Latvijas vārtsargs tika iekļauts meistarsacīkšu simboliskajā izlasē.
Otrās kārtas ievadā Floridas "Panthers" ar 40. numuru izraudzījās lietuviešu uzbrucēju Simu Ignataviču, kurš ir tikai trešais hokejists no Lietuvas, kurš jebkad izvēlēts NHL draftā. Hokejistam ir Lietuvas un ASV dubultpilsonība, taču izlašu līmenī viņš līdz šim jau ir pārstāvējis Lietuvu.
Jau ziņots, ka piektdien Ņujorkas "Rangers" ar piekto numuru izraudzījās latviešu aizsargu Albertu Šmitu, viņam kļūstot par visaugstāk draftēto latvieti NHL. Ar pirmo numuru Toronto "Maple Leafs" draftēja uzbrucējs Gevinu Makenu.