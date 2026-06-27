Jaunais talants Rūdolfs Bērzkalns NHL draftā nonāk spēcīgajā Edmontonas "Oilers"
Foto: ZUMAPRESS.com
Rūdolfs Bērzkalns (pa vidu) ar Latvijas izlases biedriem līksmo pēc gūtajiem vārtiem junioru pasaules čempionāta spēlē pret Kanādu 2025. gadā
Hokejs

Jaunais talants Rūdolfs Bērzkalns NHL draftā nonāk spēcīgajā Edmontonas "Oilers"

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Edmontonas "Oilers" sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) drafta otrajā kārtā izraudzījās latviešu uzbrucēju Rūdolfu Bērzkalnu. Bērzkalns tika izvēlēts ar kopumā 58. numuru.

Jaunais talants Rūdolfs Bērzkalns NHL draftā nonāk...

Aizvadītajā sezonā Bērzkalns Maskīgonas "Lumberjacks" rindās kļuva par ASV junioru hokeja līgas (USHL) vicečempionu.

Savukārt otrās kārtas ievadā Floridas "Panthers" ar 40. numuru izraudzījās lietuviešu uzbrucēju Simu Ignataviču, kurš ir tikai trešais hokejists no Lietuvas, kurš jebkad izvēlēts NHL draftā. Hokejistam ir Lietuvas un ASV dubultpilsonība, taču izlašu līmenī viņš līdz šim jau ir pārstāvējis Lietuvu.

Jau ziņots, ka piektdien Ņujorkas "Rangers" ar piekto numuru izraudzījās latviešu aizsargu Albertu Šmitu, viņam kļūstot par visaugstāk draftēto latvieti NHL. Ar pirmo numuru Toronto "Maple Leafs" draftēja uzbrucējs Gevinu Makenu.

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