Rūdolfs Bērzkalns (pa vidu) ar Latvijas izlases biedriem līksmo pēc gūtajiem vārtiem junioru pasaules čempionāta spēlē pret Kanādu 2025. gadā
Hokejs
Šodien 19:15
Jaunais talants Rūdolfs Bērzkalns NHL draftā nonāk spēcīgajā Edmontonas "Oilers"
Edmontonas "Oilers" sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) drafta otrajā kārtā izraudzījās latviešu uzbrucēju Rūdolfu Bērzkalnu. Bērzkalns tika izvēlēts ar kopumā 58. numuru.
Rudolfs Berzkalns to Edmonton confirmed 🤩— Sports on Prime Canada (@SportsOnPrimeCA) June 27, 2026
📸 @NHL pic.twitter.com/83jwRgGyfy
Aizvadītajā sezonā Bērzkalns Maskīgonas "Lumberjacks" rindās kļuva par ASV junioru hokeja līgas (USHL) vicečempionu.
Savukārt otrās kārtas ievadā Floridas "Panthers" ar 40. numuru izraudzījās lietuviešu uzbrucēju Simu Ignataviču, kurš ir tikai trešais hokejists no Lietuvas, kurš jebkad izvēlēts NHL draftā. Hokejistam ir Lietuvas un ASV dubultpilsonība, taču izlašu līmenī viņš līdz šim jau ir pārstāvējis Lietuvu.
Jau ziņots, ka piektdien Ņujorkas "Rangers" ar piekto numuru izraudzījās latviešu aizsargu Albertu Šmitu, viņam kļūstot par visaugstāk draftēto latvieti NHL. Ar pirmo numuru Toronto "Maple Leafs" draftēja uzbrucējs Gevinu Makenu.