"Wild" vadītājs Bils Gerins atzīts par NHL labāko ģenerālmenedžeri
Par aizvadītās sezonas Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubu labāko ģenerālmenedžeri atzīts Bils Gerins no Minesotas "Wild". Gerins pie Džima Gregorija vārdā nosauktās trofejas tika pirmo reizi karjerā.
#mnwild GM Bill Guerin won the GM of the Year award over now-#Preds president Chris MacFarland by 8 points, despite having 6 fewer 1st place votes. pic.twitter.com/aVlRZDItd9— NHL News (@PuckReportNHL) June 27, 2026
Aizvadītajā sezonā "Wild" regulārajā čempionātā sakrāja 104 punktus, kas bija septītais labākais rādītājs līgā, bet Stenlija kausa izcīņā apstājās otrajā kārtā, kurā ar 1-4 piekāpās Kolorādo "Avalanche".
Pagājušās sezonas sākumā "Wild" noslēdza visu laiku lielāko līgumu NHL, vienojoties par astoņu gadu sadarbību ar uzbrucēju Kirilu Kaprizovu par kopējo summu 136 miljonu ASV dolāru apmērā jeb 17 miljonu dolāru algu sezonā. Savukārt sezonas gaitā Gerins komandai piesaistīja aizsargu Kvinu Hjūzu no Vankūveras "Canucks". Tāpat sezonas gaitā komandu pastiprināja Bobijs Brinks, Džefs Petrijs un Niks Folino.
Balsojumā, kurā piedalījās klubu ģenerālmenedžeri, kā arī līgas vadība un mediju pārstāvji, Gerins sakrāja 131 punktu, par astoņiem punktiem apsteidzot Krisu Makfārlendu no "Avalanche".
Iepriekšējās trīs sezonās par NHL labāko ģenerālmenedžeri tika atzīts Džims Nills no Dalasas "Stars".