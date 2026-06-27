"Teleportējies?": FIFA prezidents Infantino pārsteidz Pasaules kausa vērotājus, uzvirmo sazvērestību teorijas
FIFA prezidents Džanni Infantino pamatīgi pārsteidzis futbola Pasaules kausa vērotājus ar to, kas nevienam cilvēkam teorētiski nemaz nebūtu pa spēkam. Soctīklos tas pielējis eļļu dažādu sazvērestību teoriju ugunij.
🚨NOW: Infantino was shown on screen at both the Germany vs Ecuador and Ivory Coast vs Curaçao matches today. 🤔 pic.twitter.com/cY9NaVZtyn— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 25, 2026
Kas gan bija noticis? 25. jūnija pēcpusdienā E grupas pēdējā spēlē Ekvadora Ņūdžersijas štata Īstrezerfordā parūpējās par pārsteigumu, pieveicot četrkārtējo pasaules čempioni Vāciju un nodrošinot vietu izslēgšanas spēlēs. Savukārt Pensilvānijas štata Filadelfijā citā E grupas spēlē Kotdivuāra pieveica debitanti Kirasao un arī iekļuva izslēgšanas spēlēs. Abu spēļu laikā uz lielā ekrāna parādījās tribīņu tuvplāns, kurā redzams notiekošo klātienē vērojošais Infantino.
Viss būtu normāli, ja vien abas spēles nenotiktu vienlaikus. Tas licis daudziem līdzjutējiem pa jokam apšaubīt, vai Infantino vispār ir cilvēks un varbūt viņam ir klons, dvīņubrālis vai dubultnieks, bet varbūt viņš ir pirmais, kurš spējis teleportēties. “Vai viņš vispār ir īsts?” izbrīnīts vaicāja kāds komentētājs. “Sāku domāt, ka viņš ir tas citplanētietis, par kuru visi runāja,” zobojās cits.
Apmeklēt abas spēles nav nekas neiespējams, jo apmēram 150 kilometru attālumu var ātri nolidot ar lidmašīnu vai helikoperu, un vairāki komentētāji uz to norādīja. Cita versija ir tā, ka FIFA kādā no translācijām iekļāva senāku kadru.
🇨🇭🇺🇸 Gianni Infantino just pulled off the impossible: he's being spotted in the stands at Curaçao vs Ivory Coast and Ecuador vs Germany at the exact same time.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 26, 2026
Different cities, overlapping kickoffs dude’s either got a private jet on turbo or FIFA invented teleportation.
Man’s… https://t.co/eFnDIACByS
Tiesa, aizdomas par falsifikāciju rada tas, ka it kā Vācijas un Ekvadoras spēles kadrā Infantino redzams Spānijas futbola leģendu Fernando Jerro un Mičela Salgado, kā arī Spānijas Futbola federācijas prezidenta Rafaela Lusana sabiedrībā. Izdevums “sports.ru” norāda, ka šis kadrs paņemts no Spānijas un Saūda Arābijas spēles, un šajā gadījumā minēto spāņu klātbūtne ir loģiski izskaidrojama, jo īpaši tādēļ, ka Jerro nesen strādāja Saūda Arābijā par sporta direktoru.
Lai gan vienlaikus atrasties divās spēlēs nav iespējams, Infanino iepriekš bija solījis vienas dienas laikā apmeklēt vairākus mačus. Lai to īstenotu, FIFA prezidents pārvietojas ar privāto lidmašīnu, ko viņam visa turnīra laikā lietošanai nodrošinājusi aviokompānija “Qatar Airways”.
Šis Pasaules kausa finālturnīrs norisinās trīs valstīs un aptver četras laika joslas. Tajā tiek izmantoti 16 stadioni, no kuriem vistālāk esošie atrodas līdz pat aptuveni 4500 kilometru attālumā cits no cita.