Vecums nav šķērslis. Uzmanību izpelnās leģendārs argentīniešu žurnālists, kurš strādā jau 18. Pasaules kausā
Pirms Argentīnas un Jordānijas Pasaules kausa futbolā spēles lielu uzmanību izpelnījies 91 gadu vecais žurnālists Enrike Makaja Markess, kurš strādā jau karjeras 18. Pasaules kausā.
Pat 91 gadu vecums neliedz Markesam akreditēties un doties strādāt uz Pasaules kausu futbolā. Tas viņam ir karjeras 18. Pasaules kausa finālturnīrs. Kā norādījusi FIFA, tad Markess ir visvairāk strādājošais žurnālists Pasaules kausos. 2018. gadā viņš izdeva grāmatu "Mis Mundiales" (Mani Pasaules kausi), nosakot Nīderlandi no 1974. gada kā spēcīgāko čempioni.
91 year old legendary Argentinian journalist Macaya Márquez was in press conference, covering his 18th (!) World Cup 🐐— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2026
“Let me ask you… will Messi play against Jordan or not?” 😬
“I’d never reply to any journalist on this topic now… but it is coming from you, and so I tell… pic.twitter.com/KrTZqq64dk
"Ļaujiet man pajautāt - vai Mesi šodien spēlēs," pirms pēdējās apakšgrupas spēles pret Jordāniju viņš jautāja esošās čempiones galvenajam trenerim Lionelam Skaloni. "Es nekad žurnālistiem neatbildu uz šāda veida jautājumiem. Bet tā kā šis jautājums nāk no tevis, tad atbildēšu - Lionels Mesi nedosies sākumsastāvā. Es ļoti cienu tevi un esmu lepns tevi šeit redzēt," atbildēja treneris, vēlāk dodoties pie leģendārā žurnālista viņu apskaut.
Argentīnas futbola izlase pirmajās divās Pasaules kausa spēlēs izcīnīja uzvaras, turklāt visus piecus vārtus guva tieši Lionels Mesi, tādējādi kļūstot par visu laiku rezultatīvāko futbolistu Pasaules kausu vēsturē.