Alberta Šmita vēsturiskais ieraksts, Pasaules kausa kaislības un traģēdijas. Aizejošā nedēļa sportā
Aizejošā nedēļa Latvijas sportā ieies vēsturē ar Nacionālās hokeja līgas draftu. Tāpat turpināja ritēt Pasaules kauss futbolā, kā arī citi notikumi. Ja visam nepaspēji izsekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādina par notikušo.
Latvietis Alberts Šmits pārrakstījis Latvijas hokeja vēsturi, kļūstot par visaugstāk draftēto latvieti Nacionālajā hokeja līgā. Viņu ar augsto piekto numuru izraudzījusies Ņujorkas "Rangers", kas sava kluba vēsturē četras reizes izcīnījusi Stenlija kausu. Izcils pirmais solis latviešu jaunajam talantam, no kura gaidīs pienesumu komandas rezultātos jau no nākamās sezonas.
2026. gada Pasaules kausā futbolā noslēgusies grupu turnīra fāze. Lionels Mesi paspējis kļūt par visu laiku rezultatīvāko futbolistu, bet viņa karjeras sīvākais konkurents Krištianu Ronaldu par pirmo, kurš iesitis vārtus sešos finālturnīros. Tieši abu sāncensība ir interesanta žurnālistiem, Ronaldu aizsviļoties pēc vairākkārtīgiem jautājumiem par Mesi. Turnīra laikā par lielāko pārsteigumu kļuvusi Kaboverde, kas ar trim neizšķirtiem tikusi izslēgšanas spēlēs, kā arī netrūkušas citas kaislības ārpus futbola laukuma.
Basketbolā gatavoties 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm sākusi Latvijas vīriešu basketbola izlasei, kurai galvgalī jauns treneris - Jānis Gailītis. Debijas spēlē gan piedzīvots zaudējums. Viens no izlases līderiem Artūrs Žagars būs jaunas komandas meklējumos - Stambulas "Fenerbahce" pavēstījusi, ka neturpinās sadarbību ar Žagaru.
Nedēļa nav iztikusi bez traģēdijām. Bojā gājusi talantīga latviešu jaunā basketboliste, tāpat mūžībā aizgājusi 24 gadus vecā Slovākijas loka šāvēja. Ģimenes traģēdijas dēļ uz laiku Pasaules kausu futbolā nācās pamest Francijas galvenajam trenerim.