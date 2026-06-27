Grandu duelis jau astotdaļfinālā? Zināmi pirmie izslēgšanas spēļu pāri Pasaules kausā
Tuvojoties pēdējai apakšgrupas spēļu dienai, jau noskaidrojušies pirmie izslēgšanas spēļu pāri.
Jau pirms pēdējās grupu kārtas zināmi pirmās izslēgšanas spēļu pāri un atsevišķi zari. Vienā zarā nokļuvušas komandas kā Francija un Vācija. Francijai pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā jāspēkojas pret Paragvaju, bet Francijai - Zviedriju. Ja abas izlases izcīnīs uzvaras, tad gaidāms abu duelis jau astotdaļfināla fāzē.
Francijas un Vācijas potenciālajai uzvarētājai (ja tik tālu aizspēlēsies) ceturtdaļfinālā būtu jāspēkojas pret kādu no šīm četrām komandām - Kanādu, Dienvidāfrikas republiku, Nīderlandi vai Maroku. Šajā četriniekā favorītes varētu būt Nīderlande vai Maroka, kam gaidāms jau savstarpējā pirmā izslēgšanas kārta.
Norvēģija ar zaudējumu pret Franciju cīņā par savas grupas uzvarētāju godu izvēlējusies zaru, kurā tai, iespējams, būtu jācīnās astotdaļfinālā pret Brazīliju. Kamēr norvēģiem pirmajā kārtā būs jāparvar sīkstās Kotdivuāras barjera, tad brazīļiem būs jāparvar tikpat sīkstās Japānas pretestība.
Pagaidām viegls ceļš līdz vismaz ceturtdaļfinālam ir Pasaules kausa ieguvējai Argentīnai. Pirmajā kārtā tai jāspēkojas pret sensacionālo Kaboverdi, bet uzvaras gadījumā nākamajā kārtā tai būs jāspēlē pret Argentīnas un Ēģiptes uzvarētāju. Vēl nav skaidrs otra zara četras komandas, pret kuras uzvarētāju Argentīnai būtu divu kārtu pārvarēšanas gadījumā jācīnās ceturtdaļfinālā.
2026. gada Pasaules kausa finālturnīrs notiek līdz 19. jūlijam.