Mārtiņa Seska ekipāža Akropoles rallijā atkāpjas par divām vietām
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis sestdien Grieķijā pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas astotajā posmā - Akropoles rallijā - pēc desmit ātrumposmiem posma kopvērtējumā atkāpās uz septīto vietu.
Sestdien sacīkšu astotajā ātrumposmā "M-Sport Ford" komandas latviešu ekipāža uzrādīja 12. labāko laiku un no piektās vietas pēc piektdienas startiem noslīdēja uz sesto pozīciju, devītajā ātrumposmā Sesks bija desmitais, savu vietu saglabājot, bet desmitajā ātrumposmā nācās samierināties ar 14. pozīciju, kopvērtējumā noslīdot uz septīto vietu.
Līderis pēc desmit no 17 ātrumposmiem ir beļģis Tjerī Nevils ("Hyundai"), kuram 6,3 sekundes zaudē francūzis Sebastjēns Ožjē ("Toyota"), bet trešais ar 50,6 sekunžu deficītu ir vēl viens francūzis Adriēns Furmo ("Hyundai"). Seska ekipāža no līdera atpaliek divas minūtes un 40,2 sekundes.
Jau ziņots, ka ceturtdienas vienīgajā ātrumposmā Seska ekipāža ieņēma 13. vietu, bet piektdien pēc vēl sešiem posmiem pakāpās uz piekto vietu. Akropoles rallijā šodien no plkst. 13:00 tiks aizvadīti vēl trīs ātrumposmi, bet rīt sacīkstes noslēgsies ar vēl četriem ātrumposmiem. Ralliju tiešraidē var vērot "Go3 Sport 1" kanālā.
Pēc starta Grieķijā Sesks/Francis startēs vēl četros WRC posmos, kas norisināsies Igaunijā (16.-19. jūlijs), Somijā (30. jūlijs - 2. augusts), Itālijā (1.-4. oktobris) un arī, iespējams, Saūda Arābijā (11.-14. novembris).
WRC sezonu Seska ekipāža sāka Zviedrijas rallijā, kur plīsušu riepu un tehnisku problēmu dēļ nespēja cīnīties par augstvērtīgu rezultātu, bet maija sākumā aizvadītajā Portugāles rallijā Latvijas ekipāža ierindojās devītajā pozīcijā.
"M-Sport Ford" komanda šīs sezonas pamata sastāvā izvēlējusies divus Īrijas pilotus - pilnu 2025. gada sezonu aizvadījušo Džošu Makerlēnu un Džonu Ārmstrongu, kurš pirms tam startēja junioru WRC un Eiropas čempionātā.
Arī iepriekšējā sezonā Latvijas ekipāža WRC startēja pēc līdzīgas programmas. Seska un Franča ekipāža sezonas pēdējā posmā - Saūda Arābijas rallijā - bija pārliecinoši ātrākā, taču tehnisku problēmu un pārsistu riepu dēļ necīnījās par uzvaru, noslēgumā nefinišējot.
WRC Seska ekipāža debitēja 2024. gadā, kad piedalījās trīs posmos. WRC posmā Latvijā mājinieki septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā.