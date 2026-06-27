Pitsburgas "Penguins" sper pirmo soli Artūra Šilova noturēšanā
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Pitsburgas "Penguins" izteikusi kvalifikācijas piedāvājumu latviešu vārtsargam Artūram Šilovam, kas ir solis pretī iespējamajai sadarbības turpināšanai.
Pēc 2025./2026. gada sezonas noslēdzās Artūra Šilova iepriekš ar Vankūveras "Canucks" divu gadu līgums par 1,7 miljoniem dolāru. Ja Pitsburgas "Penguins" latvietim neizteiktu kvalifikācijas piedāvājumu līdz 1. jūlijam, tad viņš kļūtu par neierobežoti brīvo aģentu un tādējādi varētu pastiprināt kādu citu NHL klubu.
#LetsGoPens GM Kyle Dubas confirmed that they've extended qualifying offers to RFAs Egor Chinakhov, Arturs Silovs, Alex Alexeyev, Ville Koivunen, and (presumably) Joel Blomqvist.— Kelsey Surmacz (@kelsey_surmacz4) June 27, 2026
(He said "one more" after Koivunen).
Kvalifikācijas piedāvājums nozīmē to, ka NHL komanda potenciālajiem ierobežotiem brīvajiem aģentiem izsaka piedāvājumu, lai paturētu uz tiem tiesības. Spēlētājs var piekrist šim piedāvājumam un tādējādi noslēgt viena gada līgumu, taču pārsvarā šie piedāvājumi tiek noraidīti, lai puses vienotos par ilglaicīgāku līgumu vai finansiāli izdevīgāku vienošanos.
Bez Šilova kvalifikācijas piedāvājumus Pitsburga izteica arī tādiem hokejistiem kā Jegoram Činakovam, Aleksam Aleksejevam, Villem Koivunenam, Žoelam Blomkvistam. Šilovs iepriekšējā sezonā Pitsburgas vārtos stājās 39 spēlēs (visvairāk karjerā), divos mačos nostāvot sausā un kopumā atvairot 88,8% pretinieku metienus. Tāpat viņam 3,07 vidēji ielaistas ripas. Izslēgšanas spēlēs viņš vārtos stājās trijās spēlēs, kurās krietni labāka statistika - 1,52 ielaisti vārti un 93,9% atvairīti metieni.