Starptautiskā Svarcelšanas federācija atcēlusi visus ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas sporistiem
Starptautiskās Svarcelšanas federācijas (SSF) Izpildkomiteja lēmusi nekavējoties atcelt dalības ierobežojumus sacensībās Krievijas un Baltkrievijas sportistiem visās vecuma grupās.
"Starptautiskā Svarcelšanas federācijas Izpildkomiteja ir nolēmusi, ka no šī brīža Krievijas un Baltkrievijas sportisti visās vecuma grupās ir tiesīgi piedalīties SSF rīkotajās sacensībās. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā nesenās Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) rekomendācijas par neitralitātes principu ievērošanu sportā un nepieciešamību nodrošināt sportistiem godīgas iespējas sacensties augstākā līmeņa starptautiskajās sacensībās," norāda federācija.
"Šā gada sākumā dalības ierobežojumi jau tika atcelti Krievijas un Baltkrievijas jauniešu un junioru vecuma grupu svarcēlājiem. Ar šodien pieņemto lēmumu šī pati kārtība tiek attiecināta uz visām vecuma grupām, ļaujot visu vecumu sportistiem piedalīties SSF sacensībās, ievērojot spēkā esošos atbilstības kritērijus un prasības."
"SSF arī turpmāk apņemas veicināt godīgu konkurenci, aizsargāt sporta veida integritāti un nodrošināt sportistiem iespēju sacensties vidē, kurā tiek ievēroti neitralitātes, iekļaušanas un izcilības principi," norāda Starptautiskā Svarcelšanas federācija.
Tajā pašā dienā Krievijas Vingrošanas federācija paziņoja, ka valsts mākslas vingrošanas izlase atteikusies no dalības Pasaules izaicinājuma kausa posmā Rumānijā, jo vietējās varasiestādes aizliedza sacensībās izmantot Krievijas valsts simboliku.
Savukārt Starptautiskā Paukošanas federācija (FIE) jau iepriekš atļāvusi Krievijas un Baltkrievijas sportistiem pasaules čempionātā startēt ar savas valsts karogu un himnu. Līdzīgus lēmumus pieņēmušas arī starptautiskās džudo, taekvondo, ūdenssporta, cīņas sporta un vingrošanas federācijas. Arī Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) pēc Baltkrievijas pārsūdzības lēmusi ļaut šīs valsts U-18 izlasei atgriezties pasaules čempionāta elitē, kur nākamgad piedalīsies arī Latvija. Vienlaikus federācijas disciplinārā institūcija ir rosinājusi pārskatīt arī Krievijas dalību sacensībās.
Plašie ierobežojumi Krievijas un Baltkrievijas sportistiem starptautiskajā sportā tika ieviesti pēc Krievijas 2022. gada 24. februārī uzsāktā pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, kas satricināja visu pasauli un izraisīja bezprecedenta reakciju arī sporta sabiedrībā. Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) aicināja sporta federācijas liegt Krievijas un Baltkrievijas sportistiem un komandām dalību starptautiskās sacensībās, uzsverot, ka sportu nedrīkst izmantot kā agresorvalsts propagandas instrumentu laikā, kad Ukrainā turpinās karš.
Turpmākajos gados vairākas starptautiskās sporta federācijas pakāpeniski mīkstināja ierobežojumus, ļaujot Krievijas un Baltkrievijas sportistiem atgriezties sacensībās neitrālā statusā, bez valsts karoga, himnas un citiem nacionālajiem simboliem. Šāda pieeja tika pamatota ar vēlmi nošķirt individuālos sportistus no viņu valstu politiskās rīcības, vienlaikus saglabājot sankcijas pret Krievijas un Baltkrievijas oficiālajām sporta organizācijām.