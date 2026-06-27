Pasaules kausa pēdējā apakšgrupu spēļu dienā sadalīs atlikušās ceļazīmes uz "play off"
Pasaules kausa finālturnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas pēdējās sešas apakšgrupu kārtas spēles, noskaidrojot pēdējās izslēgšanas maču dalībnieces.
Pusnaktī pēc Latvijas laika L apakšgrupā Īstraterfordā tiksies Panamas un Anglijas izlases, bet Filadelfijā spēlēs Gana ar Horvātiju. Plkst. 2.30 K apakšgrupā Maiami būs Kolumbijas un Portugāles duelis, bet Hjūstonā cīnīsies Kongo Demokrātiskā Republika un Uzbekistāna. Savukārt plkst. 5:00 J apakšgrupā Kanzassitijā tiksies Alžīrija un Austrija, bet Ārlingtonā tiks aizvadīts Jordānijas un Argentīnas mačs. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
No sestdienas spēļu dalībniecēm vieta izslēgšanas turnīrā jau ir nodrošināta Anglijai, Ganai, Kolumbijai, Portugālei un Argentīnai, bet uz dalību "play off" vairs nepretendē Panama un Jordānija. No pārējām grupām ceļazīmes uz nākamo kārtu jau nodrošinājušas Meksika, DĀR, Šveice, Kanāda, Bosnija un Hercegovina, Brazīlija, Maroka, ASV, Austrālija, Paragvaja, Vācija, Kotdivuāra, Ekvadora, Nīderlande, Japāna, Zviedrija, Beļģija, Ēģipte, Spānija, Kaboverde, Francija, Norvēģija un Senegāla.
L grupā pirmās kārtas mačos Anglija ar 4:2 pieveica Horvātiju, bet Gana ar 1:0 pārspēja Panamu, kamēr otrajā kārtā angļi spēlēja neizšķirti 0:0 ar Ganu, bet horvāti ar 1:0 pieveica Panamu. Grupas kopvērtējumā pirms noslēdzošās kārtas Anglijai un Ganai ir pa četriem punktiem, trīs punkti ir Horvātijai, bet Panama ir bez punktiem.
K grupā pirmajā kārtā portugāļi spēlēja neizšķirti 1:1 ar Kongo DR, bet Kolumbija ar 3:1 pieveica Uzbekistānu, kamēr otrajā kārtā Portugāle ar 5:0 sagrāva Uzbekistānu, bet kolumbieši ar 1:0 pārspēja Kongo DR. Līdz ar to pirms trešās kārtas mačiem Kolumbijai ir seši punkti, pie četriem punktiem tikusi Portugāle, Kongo DR ir viens punkts, bet uzbekiem punktu nav.
Visbeidzot, J grupā pirmajā kārtā Argentīna ar 3:0 pārspēja Alžīriju un Austrija ar 3:1 pieveica Jordāniju, bet otrajā kārtā argentīnieši ar 2:0 pieveica Austriju, bet Alžīrija ar 2:1 pārspēja Jordāniju. Tādējādi pēc divām kārtām patreizējai pasaules čempionei Argentīnai ir seši punkti, Austrijai un Alžīrijai ir pa trim punktiem, bet Jordānija pie punktiem nav tikusi. Austrija ar Alžīriju savstarpējā duelī noteiks grupas otrās vietas ieguvēju.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Jau svētdien sāksies izslēgšanas spēles, pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.