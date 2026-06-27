"Varam spēlēt labāk!" Jānis Gailītis pēc zaudējuma Igaunijai uzsver viduvējo spēli aizsardzībā
Pēc Latvijas izlases zaudējuma pārbaudes spēlē pret Igauniju komentārus Latvijas Basketbola savienībai sniedza galvenais treneris Jānis Gailītis un kapteinis Rihards Lomažs.
Jau ziņots, ka jaunā galvenā trenera Jāņa Gailīša laiks pie vīriešu izlases stūres sācies ar zaudējumu. Pārbaudes spēlē Latvijas basketbola izlase izbraukumā ar 78:88 piekāpās Igaunijai. Spēlē gan nepiedalījās Artūrs Žagars, Rolands Šmits un Mārcis Šteinbergs, bet par rezultatīvāko ar 19 punktiem kļuva kapteinis Rihards Lomažs.
"Esmu pārliecināts, ka varam spēlēt labāk, stabilāk visā spēles garumā. Īpaši aizsardzībā. Šodien agresīva aizsardzība robežojās ar sliktu darbību groza apakšā un nepatstāvību lēmumos un darbībās. Kopumā aizsargājāmies viduvēji, noteikti varam darboties labāk, disciplinētāk," pēc spēles komentārā Latvijas Basketbola savienībai teica galvenais treneris Jānis Gailītis.
"Spēles sākums bija labs, turpinājumā bija labākas un sliktākas epizodes. Patika vairāku spēlētāju darbība, arī Ričarda Aizpura iekļaušanās spēlē. Prieks, ka nebija traumu. Pēc dažām dienām sportiskā forma būs labāka, intensitāte un agresivitāte palielināsies, esmu pārliecināts, ka parādīsim labu sniegumu," turpināja jaunais galvenais treneris.
Viņam piebalsoja kapteinis Rihards Lomažs. "Laba pārbaudes spēle, redzējām, kas strādā, kur vajag pielikt. Šajā sagatavošanās posmā normāli, bet tagad ļoti ātri jāapstrādā informācija un jācenšas darīt tās labās lietas, kas šodien bija. Visi izspēlējās, nav pārdzīvojumu, tikai jāmācās no šīs pieredzes un jākļūst labākiem."
Jau rīt, 28. jūnijā, Latvijas basketbolisti Rīgā cīnīsies pret Gruziju, bet 3. un 6. jūlijā tai paredzētas noslēdzošās pirmās kārtas 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēles pret Nīderlandi un Austriju.