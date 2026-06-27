Beļģija ar graujošu uzvaru sasniedz Pasaules kausa izslēgšanas spēles
Beļģijas futbola izlase piektdien Pasaules kausa (PK) finālturnīra apakšgrupas pēdējā spēlē sagrāva Jaunzēlandes valstsvienību un sasniedza izslēgšanas spēļu kārtu.
Vankūverā notikušajā G grupas spēlē beļģi bija pārāki ar 5:1 (1:0), tiekot pie pirmās uzvaras turnīrā.
Mača 28. minūtē pirmos vārtus beļģu labā guva Leandro Trosārs, bet otrā puslaika piektajā minūtē viņš panāca arī 2:0. Trešos vārtus Beļģijas izlases rindās spēles 66. minūtē guva Kevins de Breine, bet 84. minūtē Elaidža Džasts jaunzēlandiešiem vienus vārtus atguva. Mača izskaņā beļģi pēc Romelu Lukaku 86. minūtē un Aleksisa Sālemākersa kompensācijas laikā gūtajiem vārtiem panāca graujošo 5:1, kas nodrošināja pirmo vietu grupā.
Apakšgrupas otrajā spēlē Sietlā neizšķirti 1:1 (1:1) cīnījās Ēģiptes un Irānas izlases. Spēles piektajā minūtē ēģiptiešus vadībā izvirzīja Mahmuds Sabers, bet 11. minūtē lielisku iespēju panākt neizšķirtu irāņiem neizmantoja Mehdi Taremi, kurš nerealizēja 11 metru soda sitienu. Tikai trīs minūtes vēlāk Ramīns Rezājāns tomēr guva vārtus Irānas izlases labā, un spēle tā arī noslēdzās ar 1:1.
G grupas pirmajā kārtā neizšķirti 1:1 spēlēja Beļģija un Ēģipte, kā arī 2:2 Irāna un Jaunzēlande, bet otrajā kārtā beļģi vēlreiz netika pie uzvaras, maču ar Irānu noslēdzot 0:0, kamēr Ēģipte ar 3:1 pieveica Jaunzēlandi.
Apakšgrupas kopvērtējumā, pateicoties labākai gūto un zaudēto vārtu attiecībai, ar pieciem punktiem pirmo vietu izcīnīja Beļģija, bet Ēģiptes izlase ar pieciem punktiem ierindojās otrajā vietā. Trešo vietu ar trim punktiem ieņēma Irāna, saglabājot cerības uz iekļūšanu izslēgšanas mačos, bet jaunzēlandieši ar vienu punktu palika pēdējā pozīcijā.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.