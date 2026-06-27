Sensacionālā Kaboverde ar vēl vienu neizšķirtu iekļūst Pasaules kausa izslēgšanas spēlēs
Spānijas vīriešu futbola izlase piektdien nodrošināja vietu Pasaules kausa izslēgšanas turnīrā, tāpat kā debitante Kaboverde, kas kļuvusi par finālturnīra lielāko pārsteiguma autori.
Spānijas futbolisti H apakšgrupas spēlē ar 1:0 (1:0) pārspēja Urugvaju, liedzot pretiniekiem iekļūšanu "play-off". Vienīgos vārtus 42. minūtē guva Alekss Baena, izdarīdams sitienu no apmēram 13 metriem, pēc kura bumba no Urugvajas vārtsarga Fernando Musleras nonāca vārtos. Muslera pārtraukumā tika nomainīts, viņa vietā stājoties Serhio Roketam.
Šāds rezultāts Urugvajai nozīmēja, ka tā nesasniegs izslēgšanas spēles. Jau otro finālturnīru pēc kārtas šīs valsts izlase nespēj pārvarēt grupu turnīru. Pēc spēles beigām emocionāls bija komandas galvenais treneris Marselo Bjelsa, kurš kliedza uz žurnālistiem.
🚨🚨| Marcelo Bielsa was clearly enraged going into Post match media duties. 😡😬pic.twitter.com/EQq8ktNxew— CentreGoals. (@centregoals) June 27, 2026
Tikmēr Kaboverde spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar Saūda Arābiju. Tādējādi Kaboverde kļuvusi par turnīra lielāko sensācijas autori, sasniedzot izslēgšanas spēles. Tā kļuvusi par pirmo komandu kopš 1998. gada, kas "play off" iekļūst ar trim izcīnītajiem neizšķirtiem Pasaules kausa finālturnīra grupā. Tās vārtsargs Vozinja kļuvis par trešo vārtsargu finālturnīra vēsturē, kurš vairāk kā vienā spēlē nosargā vārtus sausā. Pirms tam ar līdzīgiem sniegumiem bija izcēlušies itālis Dino Dzofs (divas) un anglis Pīters Šiltons (trīs).
3 - Cabo Verde is the first team to advance from the group stage of a FIFA World Cup with three draws since Chile in 1998.— OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026
Margins. pic.twitter.com/7hbQHJkoZ6
Līdz ar šo grupu spēļu iznākumiem vietu izslēgšanas turnīrā nodrošināja arī Anglija. H grupā pēc trīs spēlēm Spānijai bija septiņi punkti, Kaboverde guva trīs punktus, bet Urugvaja un Saūda Arābija iekrāja pa diviem punktiem.
No pārējām grupām ceļazīmes uz nākamo kārtu jau nodrošinājušas Meksika, DĀR, Šveice, Kanāda, Bosnija un Hercegovina, Brazīlija, Maroka, ASV, Austrālija, Vācija, Kotdivuāra, Ekvadora, Nīderlande, Argentīna, Kolumbija, Francija un Norvēgija.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.