Vēsturiskajā Latvijas hokejam dienā Albertu Šmitu izraugās slavenā Ņujorkas "Rangers"
Aizsargs Alberts Šmits piektdien kļuva par Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā visaugstāk izvēlēto latvieti, hokejistam nonākot Ņujorkas "Rangers" komandā, kas viņi izraudzījās ar piekto numuru.
The moment a dream became reality 💙❤️ pic.twitter.com/9a6p5Nh2fp— New York Rangers (@NYRangers) June 27, 2026
Līdz šim draftā visaugstāk izvēlētais latvietis bija uzbrucējs Zemgus Girgensons, kuru 2012. gada draftā ar 14. numuru izvēlējās Bufalo "Sabres".
2026. gada draftā pirmo numuru tika izvēlēts uzbrucējs Gevins Makena, kurš nonācis Toronto "Maple Leafs" komandā. Ar otro numuru tika draftēts zviedru uzbrucējs Ivars Stēnberjs, kuru izvēlējās Sanhosē "Sharks", ar trešo numuru Vankūveras "Canucks" izvēlējās uzbrucēju Keilebu Malhotru, bet ceturto drafta izvēli pirms dažām dienām no Čikāgas "Blackhawks" iemainījusī Bufalo "Sabres" izmantoja, lai izvēlētos aizsargu Deksonu Rūdolfu.
A special message from your newest NYR 🤗 pic.twitter.com/w3CZMEWETI— New York Rangers (@NYRangers) June 27, 2026
We're happy to have you, Alberts 🫶 pic.twitter.com/3yExsj10QP— New York Rangers (@NYRangers) June 27, 2026
Lielāko daļu no sezonas 18 gadus vecais Šmits pavadīja Somijas augstākajā hokeja līgā, kur Mikeli "Jukurit" rindās 38 mačos guva sešus vārtus, atdeva septiņas rezultatīvas piespēles un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -3. Sezonas noslēgumā latvietis spēlēja Vācijas augstākajā līgā (DEL), Minhenes "Red Bull" sastāvā 16 mačos tiekot pie septiņiem punktiem (2+5) un pozitīva lietderības koeficienta +2.
Šmits aizvadītajā sezonā pārstāvēja Latvijas U-20 izlasi junioru pasaules čempionātā, kā arī nacionālo izlasi olimpiskajās spēlēs, kur bija turnīra jaunākais hokejists, un pasaules čempionātā. Šī gada NHL draftā varētu tikt izraudzīti vēl vairāki Latvijas hokejisti, starp kuriem varētu būt uzbrucēji Olivers Mūrnieks, Rūdolfs Bērzkalns un Bruno Osmanis, vārtsargs Patriks Plūmiņš un citi.
Līdz šim NHL draftā vienā gadā maksimālais latviešu spēlētāju skaits ir bijis trīs izvēlēti hokejisti. Pa trim Latvijas spēlētājiem draftēti piecas reizes - 1992., 2002., 2015., 2022. un 2024. gadā. Pērn neviens latvietis NHL draftā netika izvēlēts.
Ņujorkas "Rangers" dibināts 1926. gadā. Kluba vēsturē tas četras reizes izcīnījis Stenlija kausu, pēdējo no tām 1993./1994. gada sezonā. Pēdējo reizi finālā "Rangers" spēlējis 2013./2014. gada sezonā, tajā zaudējot.