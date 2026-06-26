Dembelē ar trim vārtiem kaldina Francijas uzvaru pār Norvēģiju
Francijas futbolists Usmans Dembelē piektdien Pasaules kausa finālturnīra mačā guva trīs vārtus un palīdzēja Francijai izcīnīt uzvaru, nodrošinot pirmo vietu apakšgrupā, bet citā spēlē pie graujoša panākuma tika Senegāla.
I grupā Francija ar 4:1 (3:1) pārspēja Norvēģiju. Abas izlases vēl pirms šīs cīņas bija nodrošinājušas vietu izslēgšanas turnīrā.
Francūži izvirzījās vadībā pēc spēlētām sešām minūtēm, kad pēc Kiliana Mbapē tālas piespēles Usmans Dembelē saņēma bumbu un veiksmīgi apspēlēja pretinieku aizsargus, noslēdzot uzbrukumu ar precīzu sitienu.
Aptuveni 13 minūtes vēlāk Francija dubultoja pārsvaru, vēlreiz pretuzbrukumā pēc Mbapē piespēles no precīzam esot Dembelē.
Minūti vēlāk Norvēģija, sākot izspēli no laukuma centra, tika līdz Francijas soda laukumam, no kura pretinieku vārtsargu pārspēja Teloniuss Osgords, atgūstot norvēģiem vienus vārtus.
Pēc spēlētas pusstundas francūži neitralizēja Norvēģijas uzbrukumu un no savas laukuma puses devās uz pretinieku vārtiem. Pēc ilgākas saspēles pie norvēģu soda laukuma savus trešos vārtus mačā guva Dembelē, atjaunojot Francijai divu vārtu pārsvaru.
Otrā puslaika pirmajās minūtēs uz Francijas vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, taču Jergena Lāšena sitienu atvairīja Francijas vārtsargs Maiks Meņāns.
Kompensācijas laikā francūžiem izdevās gūt vēl ceturtos vārtus, kad pēc Bredlija Barkolā centrējuma ar galvu bumbu norvēģu vārtos nogādāja Dezirē Duē.
Otrā I grupas mačā Senegāla ar 5:0 (1:0) sagrāva Irāku, kas lielāko daļu spēles pavadīja mazākumā.
Senegālieši guva pirmos vārtus jau ceturtajā minūtē, pēc stūra sitiena izspēles pretinieku vārtsargu pārspējot Habibam Diarram.
Pirmā puslaika turpinājumā jau 13. minūtē Irākas rindās sarkano kartīti nopelnīja Rebins Sulaka, kurš vēl ārpus soda laukuma nespēja apturēt vienu no pretiniekiem. Atlikušo spēles daļu Irāka pavadīja mazākumā.
Senegāla dubultoja pārsvaru pēc spēlētām desmit minūtēm otrajā puslaikā, kad pēc izmantotas pretinieku kļūdas saspēlē no vārtu priekšas precīzs bija Ismaila Sarrs, ievirzot bumbu Irākas vārtos ar ātru pieskārienu.
Dažas minūtes vēlāk trešos Senegālas vārtus guva Pape Geje, kurš 71. minūtē guva savus otros vārtus mačā. Mazāk kā desmit minūtes līdz pamatlaika beigām vēl precīzs bija Ilimāns Ndiajē, rezultātam kļūstot 5:0 Senegālas labā.
Grupas kopvērtējumā pirmo vietu ar deviņiem punktiem ieņēma Francija, otrā ar sešiem punktiem ir Norvēģija, Senegāla iekrājusi trīs punktus, bet Irāka noslēdza turnīru bez punktiem. Senegāla vēl var nodrošināt vietu izslēgšanas turnīrā kā viena no astoņām labākajām trešās vietas ieguvējām.
I grupā pirmās kārtas mačos Francija ar 3:1 pieveica Senegālu, bet Norvēģija ar 4:1 pārspēja Irāku, kamēr otrajā kārtā francūži ar 3:0 apspēlēja Irāku, bet norvēģi ar 3:2 uzvarēja Senegālu.
Naktī uz sestdienu vēl plkst. 3 pēc Latvijas laika H apakšgrupā Hjūstonā būs Kaboverdes un Saūda Arābijas duelis, bet Sapotanā cīnīsies Urugvaja un Spānija. Savukārt plkst. 6 G apakšgrupā Sietlā tiksies Ēģipte un Irāna, bet Vankūverā tiks aizvadīts Beļģijas un Jaunzēlandes mačs.
Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
No piektdienas spēļu dalībniecēm šobrīd vieta izslēgšanas turnīrā ir nodrošināta tikai Francijas un Norvēģijas izlasēm, bet pārējās valstsvienības vēl pretendē uz dalību "play off". No pārējām grupām ceļazīmes uz nākamo kārtu jau nodrošinājušas Meksika, DĀR, Šveice, Kanāda, Bosnija un Hercegovina, Brazīlija, Maroka, ASV, Austrālija, Vācija, Kotdivuāra, Ekvadora, Nīderlande, Argentīna un Kolumbija.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.