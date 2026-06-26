“Mercedes” pilots Antonelli uzrāda labākos laikus Austrijas “Grand Prix” treniņos
"Mercedes" pilots Kimi Antonelli piektdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) sezonas astotā posma - Austrijas "Grand Prix" - pirmajās divās treniņu sesijās.
Pirmajā treniņu sesijā Antonelli apli veica minūtē un 7,796 sekundēs, pārspējot savu komandas biedru Džordžu Raselu par 0,4 sekundēm. Labāko trijnieku noslēdza Oskars Piastri ("McLaren"), bet ceturto labāko rezultātu sasniedza Makss Verstapens ("Red Bull").
Otrajā treniņu sesijā Antonelli izdevās uzlabot savu rezultātu, veicot savu ātrāko apli minūtē un 7,014 sekundēs.
Viņš par 0,237 sekundēm pārspēja Piastri, kuram šoreiz trešajā vietā sekoja otrs "McLaren" pilots Landon Noriss, kamēr Verstapens, atpaliekot no "Marcedes" pilota pussekundi, atkal bija ceturtais.
Sestdien Špīlbergas trasē norosināsies vēl trešā treniņu sesija un kvalifikācija, bet svētdien paredzēta Austrijas "Lielās balvas" izcīņa.
Pēc septiņiem posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 156 punktiem ieņem Antonelli, kurš 19 gadu vecumā ir visu laiku jaunākais F-1 kopvērtējuma līderis. Otrais ar 115 punktiem ir Hamiltons, Rasels iekrājis 106 punktus, Leklēram ir 75 punkti, Norisam - 73, Piastri - 68, bet Verstapenam - 55.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 262 punkti, "Ferrari" - 190, "McLaren" guvusi 141 punktu, bet "Red Bull" - 89 punktus.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".