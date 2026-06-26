Latvijas 3x3 basketbola spēlētāja Marta Miščenko.
Basketbols
Šodien 22:58
Miščenko un Bukarestes “Rapid” Puatjē turnīru noslēdz bez uzvarām
Latvijas 3x3 basketbola spēlētāja Marta Miščenko piektdien ar Bukarestes vienību "Rapid" Puatjē notiekošajā Pasaules sērijas turnīrā piedzīvoja divus zaudējumus un neiekļuva izslēgšanas spēlēs.
Ar ceturto numuru izsētā "Rapid" D grupas pirmajā mačā ar 15:19 piekāpās Francijas komandai "Paris" (13.), bet otrajā cīņā ar 20:21 zaudēja Austrālijas basketbolistēm, kurām turnīrā ticis piektais numurs.
Pirmo spēli Miščenko noslēdza ar trīs punktiem un četrām atlēkušajām bumbām, kamēr otrajā mačā latviete iekrāja trīs punktus un trīs atlēkušās bumbas.
Ar diviem zaudējumiem "Rapid" D grupā ierindojās trešajā pozīcijā. Ceturtdaļfinālā iekļuva grupas divas labākās komandas.