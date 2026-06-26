Oskars Grava.
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Šodien 21:50
Oskars Grava Izraēlā atkārto personīgo rekordu 200 metru sprintā
Latvijas sprinteris Oskars Grava ceturtdien Izraēlā "Grand Slam Jerusalem" sacensībās atkārtoja personīgo rekordu 200 metru sprintā, ziņo Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
Grava 200 metru distanci veica 20,63 sekundēs, atkārtojot savu personīgo rekordu, kamēr par uzvarētāju ar finišu 20,26 sekundēs kļuva DĀR sprinteris Česvils Džonsons.
Savukārt 100 metru sprintā Latvijas sportists finišēja 10,36 sekundēs, kas deva septīto pozīciju, bet pirmo vietu vēlreiz ieņēma Džonsons, veicot 100 metrus 10,02 sekundēs.