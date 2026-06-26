Latvijas U18 volejbola izlase gatavošanos Eiropas čempionātam sāk ar zaudējumu Grieķijai
Latvijas sieviešu U18 volejbola izlase pirmajā pārbaudes spēlē pirms jūlija sākumā Rīgā gaidāmā Eiropas čempionāta ar 0-3 (21:25, 8:25, 15:25) zaudēja vienaudzēm no Grieķijas.
Komandas aizvadīja vēl vienu papildus setu, kura galotnē latvietes piekāpās ar 22-25.
“Grieķija “uz papīra” noteikti ir spēcīgāka komanda, taču ar labu sniegumu mēs varam arī pret tādu ieķerties rezultātā un cīnīties par uzvaru. Vispirms setā, pēc tam būs iespēja cīnīties par uzvaru arī spēlē. Šodien divos setos bijām tuvu, vienā neizdevās ieķerties, taču iespējas mums bija. Jācenšas tās izmantot,” pēc spēles sacīja Latvijas izlases galvenais treneris Arvils Keišs. Viņš atklāja, ka šajā spēlē liela nozīme bija servei, jo ilgstoši neizdevās sajust pretinieču serves ritmu, kas liedza pacīnīties vēl vairāk ar pretiniecēm.
Visas spēles gaitā Latvijas komandā valdīja laba atmosfēra. Pat tad, kad rezultāta tablo rādīja nepatīkamo 8:25, ko izcēla arī Keišs: “Mums ir jābūt mentāli stiprām, jo labi zinām, ka arī finālturnīrā mums pretī būs ļoti spēcīgas komandas, pret kurām šādi seti un šādas spēles var gadīties. Mūsu mērķis ir šādos brīžos saglabāt motivāciju, cīnīties līdz galam un mēģināt atgriezties cīņā. Līdzīgi tam, kā to izdarījām pirmajā setā.”
Grieķijas volejbolistēm jau no spēles sākuma bija itin liels pārsvars, tomēr pirmajā setā latvietēm izdevās no 14:21 pietuvoties līdz 21:23. Diemžēl serve tīklā un apturēja šo izrāvienu un deva pretiniecēm mačbumbas iespēju, ko viņas arī izmantoja. Pēc zaudēta otrā seta Latvijas komanda cerīgi iesāka trešo (4:1), tomēr grieķiešu agresīvā serve un aizsardzība atkal ļāva iniciatīvu pārņemt pretiniecēm.
Latvijas izlases otrā tempa uzbrucēja Justīne Rēdliha atzina, ka vienmēr pēc grūta treniņu procesa ir atgriezties spēļu ritmā, taču tajās vēl ir jāiegūst kopības sajūta. “Dažbrīd nospēlējām pārāk individuāli, tostarp arī es. Vajadzēja vairāk būt kā komandai, taču redzam iespēju augt un uz ko tiekties,” sacīja jaunā sportiste. “Spēle ritēja viļņveidīgi. Iesākām labi, taču otrajā setā sabrukām. Galvenais, ka pēc tam mēs spējām uzlabot sniegumu un kāpt uz augšu. Jāmācās no savām kļūdām, jāaug un jāturpina tiekties uz priekšu!”
Rēdliha ar 7 gūtiem punktiem bija trešā rezultatīvākā Latvijas izlases sastāvā. 11 punktus guva Adriana Bukovska, bet 10 pievienoja Alise Armale.
Komandas vēlreiz satiksies svētdien, 28. jūnijā, pulksten 16 Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā.
CEV Eiropas U18 čempionāts Rīgā norisināsies no 1. līdz 12. jūlijam. Latvijas komanda grupu turnīrā sacentīsies ar Itālijas, Polijas, Turcijas, Beļģijas, Spānijas, Čehijas un Islandes izlasēm. Otra grupa tiks izspēlēta Šauļos, bet izšķirošās spēles notiks Latvijas galvaspilsētā.