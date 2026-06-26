RFS pārspēj “Liepāju” un nostiprinās virslīgas līderpozīcijā
RFS piektdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 20. kārtas spēlē izbraukumā ar 2:0 (0:0) pārspēja "Liepāju", kas teju pusi mača pavadīja mazākumā.
Pirmā puslaika vidū viesu vārtos bumbu raidīja Džozefs Ede Oloko, taču uzreiz tika fiksēta aizmugure un vārtu guvums netika ieskaitīts. Pirmajā puslaikā vairāk bumbu turpināja pārvaldīt rīdzinieki, bet laukuma saimniekiem padevās vairāk sitienu uz pretinieku vārtiem.
Liepājnieki palika mazākumā otrā puslaika ievadā pēc spēlētām nepilnām astoņām minūtēm, kad sarkano kartīti nopelnīja Barts Strālmans, un 70. minūtē "Liepājas" rindās pie otrās dzeltenās kartītes vēl tika Iļja Korotkovs.
RFS uzvaru nesošos vārtus guva 80. minūtē, kad mājinieku vārtsargu pārspēja Žiga Lipuščeks, bet pamatlaika izskaņā vēl 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Stefans Paničs, panākot 2:0 rīdzinieku labā.
Dienas pirmajā mačā "Ogre United" mājās ar 3:2 pārspēja "Tukums 2000".
Ceturtdienas kārtas ievadā "Grobiņa" sava laukuma spēlē Liepājā ar 0:0 cīnījās neizšķirti ar "Audu", "Daugavpils" mājās ar tādu pašu rezultātu spēlēja ar "Riga", bet "Jelgava" viesos ar 5:1 sagrāva "Super Nova" komandu.
RFS ar 52 punktiem 20 spēlēs atrodas pirmajā vietā, "Riga" ir 49 punkti, bet "Auda" vienībai ir 39 punkti. "Liepāja" izcīnījusi 25 punktus, "Daugavpils" - 24 punktus, "Jelgava" - 22 punktus, par vienu punktu mazāk ir "Super Nova" komandai, pa 17 punktiem iekrājušas "Tukums 2000" un "Grobiņa", bet "Ogre United" ir desmit punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.