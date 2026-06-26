Latvijas basketbolisti pārbaudes spēlē nenotur pārsvaru un zaudē Igaunijai
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien Tallinā pārbaudes spēlē ar 78:88 (24:23, 16:23, 20:16, 18:26) piekāpās Igaunijas valstsvienībai.
Starp Latvijas basketbolistiem rezultatīvākais ar 19 punktiem bija komandas kapteinis Rihards Lomažs, Mārtiņš Laksa iekrāja 16 punktus, bet Artūrs Strautiņš maču noslēdza ar 13 punktiem un septiņām bumbām zem groziem.
Igaunijas izlases uzvaru ar 23 punktiem sekmēja Stefans Vāks, kamēr ar desmit punktiem izcēlās Janari Joesārs, Lēmets Beklers un Markuss Ilvers.
Mača ievadā latvieši izvirzījās vadībā ar 10:1, taču otrajā ceturtdaļā iniciatīvu pārņēma jau igauņi un līdz puslaika pārtraukumam iekrāja sešu punktu pārsvaru pār Latviju (46:40).
Trešās ceturtdaļas izskaņā pēc 8:0 izrāviena Latvijai izdevās pārņemt vadību ar 54:53, bet noslēdzošās ceturtdaļas ievadā Igaunija pirmajās minūtēs atguva +11. Turpinājumā igauņi nosargāja pārsvaru, svinot uzvaru savā laukumā.
No Latvijas izlases kandidātu saraksta mačā ar Igauniju nepiedalījās Artūrs Žagars, Rolands Šmits un Mārcis Šteinbergs.
Latvijas basketbolisti svētdien pirms 2027. gada Pasaules kausa (PK) kvalifikācijas mačiem aizvadīs vēl vienu pārbaudes spēli, savā laukumā uzņemot Gruzijas valstsvienību.
PK kvalifikācijā latvieši vispirms 3. jūlijā izbraukumā cīnīsies ar Nīderlandi un 6. jūlijā Rīgā uzņems Austriju.
Pirmajās 2027. gada PK kvalifikācijas spēlēs, kas tika aizvadītas novembrī, latvieši ar 78:86 zaudēja Nīderlandei un ar 89:68 pārspēja Austriju, bet februāra izskaņā savā laukumā Polijai piekāpās ar 82:84. Marta sākumā Latvija ar 72:92 zaudēja Polijas valstsvienībai, piedzīvojot trešo zaudējumu četrās spēlēs.
F grupā pēc četrām spēlēm Polijai ir četras uzvaras, Nīderlandei - divas, bet Latvijai un Austrijai - pa vienai.
Trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku un no šī sešinieka trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
Kristians Feierbergs ("Liepāja"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Krišs Helmanis (Novo Mesto "Krka", Slovēnija), Rolands Šmits (bez kluba), Artūrs Strautiņš (bez kluba), Klāvs Čavars (bez kluba), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Ričards Aizpurs ("Stella Azzurra", Itālija), Mārtiņš Laksa ("Krosno", Polija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Gunārs Grīnvalds (Madrides "Real", Spānija), Toms Skuja (bez kluba), Kristaps Ķilps ("VEF Rīga"), Toms Leimanis ("Ourense", Spānija), Artūrs Žagars (bez kluba), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija).