Ukrainas bokseris Oleksandrs Usiks.
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Šodien 20:53
Ukraiņu bokseris Usiks atsakās no trim pasaules čempiona jostām
Ukrainas bokseris Oleksandrs Usiks nolēmis atteikties no trīs viņam piederošajām pasaules čempiona jostām smagajā svarā, piektdien sociālajos tīklos pavēstīja sportists.
Usikam šobrīd smagajā svarā piederēja pasaules čempiona jostas Pasaules Boksa asociācijas (WBA) un Pasaules Boksa padomes (WBC) versijās, kā arī žurnāla "The Ring" josta. Pērn novembrī Usiks atteicās no pasaules čempiona smagajā svarā titula Pasaules Boksa organizācijas (WBO) versijā.
Ukrainis paziņojumā norādīja, ka sportista karjeru vēl nenoslēdz.
39 gadus vecais bokseris savu līdz šim pēdējo cīņu aizvadīja maija beigās, kad ar tehnisko nokautu 11. raundā uzvarēja nīderlandieti Riko Verhūvenu.
Usiks visās 25 cīņās profesionālā boksera karjerā ir uzvarējis, 16 no tām pabeidzot ar nokautu.