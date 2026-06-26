Ogres “United” dramatiskā mačā izcīna otro uzvaru virslīgā
Ogres "United" piektdien savā laukumā "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 20. kārtas mačā svinēja savu otro uzvaru virslīgā.
Ogrēnieši ar 3:2 (1:2) uzvarēja "Tukums 2000" komandu.
Jau pēc spēlētas pusminūtes rezultāts kļuva 1:0 mājinieku labā. Pēc Mārtiņa Lormaņa centrējuma no labās puses Kristers Čudars no soda laukuma vidus ar galvu raidīja bumbu vārtu labajā stūrī.
Tukumnieki atspēlējās un izvirzījās vadībā 11 minūšu laikā. 20. minūtē vārtus pēc Maksima Derkača sitiena ārpus soda laukuma bumba soda laukumā atleca pie Ruslana Deružinska, kurš to raidīja vārtu kreisajā apakšējā stūrī. Savukārt 31. minūtē ātrajā uzbrukumā pēc Kaspara Anmaņa piespēles Deružinskis iedriblēja soda laukumā un raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī, gūstot savus otros vārtus mačā - 2:1 tukumnieku labā.
77. minūtē rezultātu izlīdzināja pirms minūtes laukumā uz maiņu nākušais Felipe Mačado. Pēc tālas piespēles uz priekšu Mačado četru viesu spēlētāju ielenkumā pirmais tika pie bumbas soda laukuma vidū un raidīja to vārtos - 2:2.
Mača kompensācijas laika piektajā minūtē Rūdolfs Reingolcs savā soda laukumā rupji pārkāpa noteikumus pret otrajā puslaikā laukumā nākušo Džonsonu Kabagambi.
11 metru sitienu izpildīja Čudars, ar vieglu sitienu raidot bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī, vārtsargam Ivanam Baturinam lecot pretējā virzienā - 3:2 "United" labā.
Ogrēnieši pēc savas pirmās uzvaras virslīgā pēdējā aizvadītajā mačā piedzīvoja sagrāvi mačā ar RFS (0:6), taču piektdien svinēja otro uzvaru trīs pēdējos mačos.
Tukuma futbolisti iepriekšējā spēlē ar 1:4 atzina "Jelgavas" pārākumu.
Pirmā abu vienību tikšanās noslēdzās neizšķirti - 1:1, bet maija sākumā ar 6:1 uzvaru izcīnīja "Tukums 2000".
Plkst. 19 sākās spēle Liepājas stadionā "Daugava", kur "Liepāja" tiekas ar RFS. Futbola virslīgas spēles tiešraidē tiek pārraidītas televīzijas kanālā TV4 un tīmekļa vietnē "sportacentrs.com".
Ceturtdienas kārtas ievadā "Grobiņa" sava laukuma spēlē Liepājā ar 0:0 cīnījās neizšķirti ar "Audu", "Daugavpils" mājās ar tādu pašu rezultātu spēlēja ar "Riga", bet "Jelgava" viesos ar 5:1 sagrāva "Super Nova" komandu.
"Riga" ir iekrājusi 49 punktus 20 spēlēs, bet RFS - 19 mačos. "Auda" vienībai 20 spēlēs ir 39 punkti, bet "Liepājai" 19 cīņās - 25 punkti. 20 spēlēs "Daugavpilij" ir 24, "Jelgavai" - 22 punkti, "Super Nova" komandai - 21 punkts, "Tukums 2000" vienībai un "Grobiņai" - pa 17 punktiem, bet Ogres "United" ir desmit punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.