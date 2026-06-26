NBA klubs "Pistons" no "Thunder" iegūst aizsargu Džo.
Basketbols
Šodien 19:47
Detroitas “Pistons” papildina sastāvu ar izcilu tālmetienu speciālistu Aizeju Džo
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Detroitas "Pistons" no Oklahomasitijas "Thunder" ir iemainījusi uzbrūkošo aizsargu Aizeju Džo, piektdien savā tīmekļa vietnes "X.com" kontā ziņo ESPN basketbola apskatnieks Šems Šaranja.
Atsaucoties uz vārdā nenosauktiem informācijas avotiem, Šaranja ziņo, ka ""Pistons" komandai ir izdevies iegūt izcilu trīspunktu metēju".
Džo aizvadītajā sezonā vidēji 21,2 minūtēs spēlē guva 11,1 punktu, trīspunktu metienus realizējot ar 42,3% precizitāti.
"Thunder" komanda pretī saņēma divas NBA drafta otrās kārtas izvēles un tagad ir uzkrājusi četras otrās kārtas izvēles tiesības.
Džo 2020. gada NBA draftā ar 49. numuru izvēlējās Filadelfijas "76ers", kur viņš nospēlēja divas sezonas. Nākamās četras sezonas aizsargs spēlēja "Thunder", 2024./2025. gada sezonā kļūstot par NBA čempionu.