Latvijas vieglatlēte Brenda Džiliana Apsīte.
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Šodien 19:40
Brenda Džiliana Apsīte atkārto Latvijas U20 rekordu trīssoļlēkšanā
Latvijas Vieglatlētikas savienība paziņojusi, ka apstiprināts Brendas Džilianas Apsītes sasniegtais rezultāts trīssoļlēkšanā — 13,62 metri.
Šis rezultāts ir Latvijas U20 rekords trīssoļlēkšanā. Apsīte ar šo sasniegumu atkārtojusi Latvijas U20 rekordu, ko dala ar Darju Sopovu un Adrianu Krūzmani.
Latvijas Vieglatlētikas savienība apsveikusi sportisti ar izcilo rezultātu un vēl vienu ierakstu Latvijas vieglatlētikas rekordu vēsturē, novēlot sasniegt arvien jaunus mērķus un augstvērtīgus rezultātus.