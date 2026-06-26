“Auda” Latvijas kausa astotdaļfinālā spēkosies ar “Liepāju”
"Auda" vienības un "Liepājas" futbolisti tiksies "LVBET" Latvijas kausa astotdaļfinālā, piektdien ziņo Latvijas Futbola federācija (LFF
Trīs astotdaļfināla pāros sacentīsies virslīgas klubi, četros - augstākās līgas pārstāvji viesosies pie komandas no līgas zemāk, bet vienā pārī duelēsies otrās un trešās spēcīgākās līgas vienības.
Šajā turnīra posmā cīņā par trofeju iesaistīsies desmit "Tonybet" virslīgas klubi, kuriem pievienosies piecas "LVBet" līgas komandas "Mārupes SC", "Metta", "Riga Mariners", "Leevon PPK" un "Valmiera", kā arī viena "Altero.lv LIIGA" vienība Valmieras "Spēks VSS".
Piecas "LVBet" līgas komandas ir pārvarējušas iepriekšējās divas turnīra kārtas, bet vienīgie trešās spēcīgākās līgas pārstāvji ir tikuši galā ar visu trīs līdzšinējo turnīra posmu sāncenšiem.
Spēles ir paredzētas 11. un 12. jūlijā. Precīzi maču norises laiki un vietas būs pieejami atsevišķi.
Astotdaļfināla pāros tiksies: "Auda" - "Liepāja", "Tukums 2000" - "Super Nova", RFS - "Jelgava", "Leevon PPK" - "Riga", "Valmiera" - Ogres "United", "Riga Mariners" - "Daugavpils", "Mārupes SC" - "Grobiņa" un "Metta" - Valmieras "Spēks VSS".
Ceturtdaļfināla spēles notiks 15. un 16. augustā, pusfināli - 2. un 3. septembrī, bet fināls ir paredzēts oktobra beigās.
Latvijas kausa izcīņā kopš 1936. gada pie prestižās trofejas ir tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas ir cēlušas 13 vienības.
Pašreizējā trofejas glabātāja ir "Auda" komanda, kas finālā ar 2:1 pieveica "Riga" vienību.