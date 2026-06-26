Latvietis parāda, cik dārgi izmaksā uzkodas un aliņš FIFA Pasaules kausā
Satura veidotājs Arnis Ēd sociālajos tīklos dalījies ar video no FIFA Pasaules kausa spēles Sanfrancisko, parādot, cik pasākuma laikā maksā uzkodas un dzērieni.
“FIFA Pasaules kausa spēles laikā sagribējās hotdogu! Vai jūs maksātu 15 dolārus par vienu? Un 25 dolārus par aliņu? Pasākums tomēr grandiozs,” pie video raksta Arnis.
Redzētais izraisījis aktīvu reakciju komentāros — daļa sekotāju par cenām joko, bet citi neslēpj pārsteigumu. Kāda sociālo tīklu lietotāja jokoja: “Tāpēc tur rindu nav.” Cits komentētājs lakoniski norādīja: “15 par cīsiņu un pliku maizi.”
Īpaši lielu pārsteigumu daļai lietotāju izraisīja alus cena. “Tas hotdogs man likās — normāli, bet nu alus 25, jomajo,” rakstīja kāds komentētājs.
Komentāros netrūka arī ironijas par to, ka šāds pasākums acīmredzot nav lēts prieks. “Vairāk pelnīt vajag!” jokoja kāds lietotājs, bet cits piebilda: “Žēl, ka es esmu bomzis.”
Daļa sekotāju situāciju uztvēra ar humoru, atstājot smejošas emocijzīmes un īsus komentārus, piemēram, “Labs!” un “Viedais latvietis Amerikā.”
Lai gan cenas daudziem šķitušas iespaidīgas, pats video autors norādīja, ka “šeit apēst hotdogu, lai cik tas arī maksātu, ir superīgi”.