Seska ekipāža Akropoles rallijā saglabā vietu labāko pieciniekā
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis piektdien Grieķijā pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas astotajā posmā - Akropoles rallijā - pēc septiņiem ātrumposmiem posma vērtējumā pakāpās uz piekto vietu.
Piektdien piektajā ātrumposmā "M-Sport Ford" komandas latviešu ekipāža uzrādīja sesto labāko rezultātu, sestajā ātrumposmā bija piektā, arī posma vērtējumā pakāpjoties uz piekto vietu, bet septītajā ātrumposmā ieņēma astoto vietu, pēc divām sacensību dienām saglabājot piekto vietu posma vērtējumā.
Posmos uzvarēja attiecīgi īrs Džons Ārmstrongs ("Ford"), beļģis Tjerī Nevils un francūzis Adriēns Furmo ("Hyundai").
Līderis pēc septiņiem no 17 ātrumposmiem ir Nevils, kurš par 9,7 sekundēm apsteidz francūzi Sebastjēnu Ožjē ("Toyota") un par 42,4 sekundēm - Furmo.
Seska ekipāža no līdera atpaliek minūti un 16,9 sekundes.
Jau ziņots, ka ceturtdienas vienīgajā ātrumposmā Seska ekipāža ieņēma 13. vietu, bet piektdienas trijos pirmajos ātrumposmos ieņēma attiecīgi septīto un divas piektās vietas, posma vērtējumā pakāpjoties uz sesto vietu.
Akropoles rallijs sestdien turpināsies ar sešiem ātrumposmiem, bet svētdien sacensības noslēgsies ar vēl četriem ātrumposmiem. Sestdien sacensības sāksies plkst. 7.55, bet svētdien - plkst. 8.30. Ralliju tiešraidē var vērot "Go3 Sport 1" kanālā.
Pēc starta Grieķijā Sesks/Francis startēs vēl četros WRC posmos, kas norisināsies Igaunijā (16.-19. jūlijs), Somijā (30. jūlijs - 2. augusts), Itālijā (1.-4. oktobris) un arī, iespējams, Saūda Arābijā (11.-14. novembris).
WRC sezonu Seska ekipāža sāka Zviedrijas rallijā, kur plīsušu riepu un tehnisku problēmu dēļ nespēja cīnīties par augstvērtīgu rezultātu, bet maija sākumā aizvadītajā Portugāles rallijā Latvijas ekipāža ierindojās devītajā vietā.
"M-Sport Ford" komanda šīs sezonas pamatsastāvā ir izvēlējusies divus Īrijas pilotus - pilnu 2025. gada sezonu aizvadījušo Džošu Makerlēnu un Džonu Ārmstrongu, kurš pirms tam startēja junioru WRC un Eiropas čempionātā.
Arī iepriekšējā sezonā Latvijas ekipāža WRC startēja pēc līdzīgas programmas. Seska un Franča ekipāža sezonas pēdējā posmā - Saūda Arābijas rallijā - bija pārliecinoši ātrākā, taču tehnisku problēmu un pārsistu riepu dēļ necīnījās par uzvaru, noslēgumā nefinišējot.
WRC Seska ekipāža debitēja 2024. gadā, kad piedalījās trīs posmos. WRC posmā Latvijā mājinieki septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā.