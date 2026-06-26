Latvijas futbolists Ikaunieks neturpinās karjeru Kauņas “Žalgiris”
Latvijas uzbrucējs Dāvis Ikaunieks neturpinās pārstāvēt Lietuvas futbola čempionāta vienību Kauņas "Žalgiris", piektdien pavēstīja Kauņas komanda.
Vienošanās pārtraukta pēc abpusējās vienošanās.
Ikaunieks pievienojās "Žalgiris" janvārī un palīdzēja Kauņas komandai izcīnīt Lietuvas Superkausu, bet šobrīd "Žalgiris" ir Lietuvas meistarsacīkšu vicelīdere. Latvijas futbolists 18 aizvadītajos mačos izcēlās ar četriem gūtiem vārtiem.
Ikaunieks pagājušajā sezonā atgriezās RFS rindās jūnija vidū un devās laukumā 15 spēlēs, kurās guva vienus vārtus. Pirms tam viņš spēlēja RFS rindās 2019. gada sezonā, kad 12 virslīgas spēlēs guva sešus vārtus un atdeva divas rezultatīvas piespēles.
Karjeras laikā Ikaunieks pārstāvējis Čehijas klubus "Jablonec" un "Mlada Boleslav", Lietuvas "Šiauliai", kā arī Brunejas klubu DPMM, kas spēlē Singapūras premjerlīgā. Starp šiem posmiem Ikauniekam bija arī pusgads "Liepājas" sastāvā 2021. gadā.