Robertsons atsakās no “Kraken” 120 miljonu piedāvājuma; maiņas darījums izjūk
Uzbrucējs Džeisons Robertsons ir noraidījis Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Sietlas "Kraken" piedāvāto astoņu gadu līguma piedāvājumu 120 miljonu dolāru (105 miljoni eiro) vērtībā, tādējādi izjūkot hokejista pārstāvētās Dalasas "Stars" un "Kraken" maiņas darījumu, piektdien ziņo "The Athletic".
Tiek ziņots, ka "Stars" kreisās malas uzbrucējs Robertsons 1. jūlijā kļūs par ierobežoti brīvo aģentu. Tāpēc "Stars", kas vēlas aizmainīt hokejistu pārāk augsto algas prasību dēļ, ir atgriezusies pie sarunām ar citām komandām.
Eliots Frīdmens no "Sportsnet" ziņo, ka ceturtdien "Kraken" tika dota atļauja sarunām ar 26 gadus veco Robertsonu, cenšoties pabeigt maiņas darījumu ar Dalasas klubu, taču Robertsons atteicās no astoņu gadu līguma ar līguma vidējo gada vērtību "15 miljonu dolāru (13,1 miljons eiro) vērtībā".
Ja Robertsons būtu piekritis pārejai uz "Kraken", tas būtu otrs lielākais līgums NHL vēsturē. Lielāko ar Minesotas "Wild" uz astoņiem gadiem 2025. gada septembrī noslēdza krievu uzbrucējs Kirils Kaprizovs. Līguma vērtība ir 136 miljoni dolāru (119 miljoni eiro).
"The Athletic" norāda, ka hokejista sarunās ar "Stars" galvenais strīdus iemesls bija atšķirības algas piedāvājumā un pieprasījumā, jo Robertsona pieprasījums pārsniedza komandā lielāko algu - 12 miljonus dolāru (10,5 miljoni eiro) gadā -, ko nopelna Miko Rantanens.
"Stars" Robertsonu 2017. gada NHL drafta otrajā kārtā izvēlējās ar 39. numuru, pirmās spēles hokejistam "Stars" formā aizvadot 2019./2020. gada sezonā.
2022. gadā hokejists ar klubu noslēdza četru gadu līgumu par 31 miljonu ASV dolāru (27,1 miljons eiro).
Robertsons 2025./2026. gada sezonā pamatturnīru pabeidza ar 96 (45+51) rezultativitātes punktiem 82 spēlēs.
Robertsons divas reizes ir pārstāvējis ASV izlasi starptautiskajā arēnā, izcīnot sudraba medaļu 2019. gada pasaules junioru čempionātā (septiņi (1+6) punkti septiņās spēlēs) un izcīnot bronzas medaļu 2021. gada pasaules čempionātā (deviņi (4+5) punkti desmit spēlēs).