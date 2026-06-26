Kanādas futbola izlase kļūs par pirmajiem Pasaules kausa rīkotājiem, kas nespēlēs savās mājās
Kanādas futbola izlase pirmo reizi vēsturē sasniegusi Pasaules kausa (PK) finālturnīra izslēgšanas spēles, taču kļūs par pirmo valstsvienību, kas paša rīkotajā turnīrā nespēlēs savā laukumā.
Jau ziņots, ka trešdien PK finālturnīra B grupā kanādieši ar 1:2 (0:0) piekāpās Šveicei un apakšgrupā ierindojās otrajā vietā. Līdz ar to izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā Kanādas izlase spēlēs ASV pilsētā Inglvudā ar A grupas otrās vietas ieguvēju Dienvidāfriku (DĀR).
Pārējās divas 2026. gada PK mājinieces Meksika un ASV savās grupās ieņēma pirmās vietas un "play off" pirmās kārtas mačus aizvadīs savās mājās. Iepriekš PK finālturnīrs vairāk nekā vienā valstī tika spēlēts 2002. gadā Japānā un Dienvidkorejā, taču toreiz neviena no mājinieku izlasēm mačus ārpus savas valsts neaizvadīja.
PK izslēgšanas spēļu pirmajai kārtai šobrīd kvalificējušās Meksika, DĀR, Šveice, Kanāda, Bosnija un Hercegovina, Brazīlija, Maroka, ASV, Austrālija, Vācija, Kotdivuāra, Ekvadora, Nīderlande, Francija, Norvēģija, Argentīna un Kolumbija.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.