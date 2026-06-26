Lietus pārtrauktajā spēlē Ostapenko veselības dēļ nepabeidz Īsbornas pusfinālu
Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko piektdien nepabeidza Īstbornas "WTA 250" turnīra pusfināla spēli, finālā neiekļūstot.
Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 35. vietā un sacensībās ir izsēta ar trešo numuru, laukumā neatgriezās, kad rezultāts mačā ar Vācijas tenisisti Tatjanu Mariju (WTA 112.) bija 1-6, 2-1.
Roaring back 👏@JelenaOstapenk8 is a set down against Maria but continuing to fight for her place in the Eastbourne final!#LexusEastbourneOpen pic.twitter.com/oC8zgC0xOe— wta (@WTA) June 26, 2026
Pirmajā setā Ostapenko vienīgo punktu nopelnīja ceturtajā geimā, pašai servējot. Otrajā setā, rezultātam esot 2-1 Latvijas tenisistes labā, spēle lietus dēļ tika pārtraukta. Atpakaļ kortā Ostapenko vairs nedevās. Jau pirmajā setā Ostapenko pieprasīja medicīnisko pārtraukumu un viņu pārbaudīja fizioterapeite. Pēc izstāšanās no spēles tika ziņots, ka tas darīts veselības dēļ. Par pusfināla sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 98 pasaules ranga punktus.
Medical time out for Jelena Ostapenko— edgeAI (@edgeAIapp) June 26, 2026
Physio checking her vitals, same as earlier in the week
Ostapenko to serve next at 1-4 down ve Tatjana Maria in set 1 pic.twitter.com/TkRuSTMuoj
Abas tenisistes iepriekš kortā bija tikušās vienreiz, 2022. gadā Vimbldonas čempionāta astotdaļfinālā trīs setos pārākai esot vācietei. Uzvarētāja finālā cīnīsies ar amerikānieti Medisonu Kīzu (WTA 27.), kura turnīrā ir izsēta ar otro numuru, vai horvātieti Petru Marčinko (WTA 51.).
Latvijas tenisiste pirmajā kārtā ar 6-2, 6-2 pārspēja britu sportisti Frančesku Džonsu (WTA 103.), otrajā ar 3-6, 6-1, 6-2 uzvarēja Ungārijas sportisti Pannu Udvardi (WTA 71.), bet ceturtdaļfinālā ar 6-3, 6-0 guva panākumu pār Turcijas tenisisti Zejnepu Sonmezu (WTA 54.).
Marija pirmajā kārtā ar 6-4, 6-3 bija pārāka pār turnīra favorīti itālieti Jasmīni Paolīni (WTA 14.), otrajā kārtā ar 6-2, 6-1 bija pārāka pār krievieti Anastasiju Zaharovu (WTA 91.) un ceturtdaļfinālā ar 6-3, 7-5 pārspēja čehieti Terezu Valentovu (WTA 61.).
Īstbornas turnīra 2021. gada uzvarētāja Ostapenko nākamajā gadā tika līdz finālam, bet pērn cieta zaudējumu astotdaļfinālā. Latvijas tenisistei šī ir desmitā reize Īstbornas laukumos. Marija pirmo reizi spēlē Īstbornas "WTA 250" turnīra pamatsacensībās.
Ostapenko kopā ar amerikānieti Sofiju Keninu spēlēja arī dubultspēļu sacensībās, kur ar trešo numuru turnīrā izliktais duets pēc iekļūšanas otrajā kārtā izstājās no turnīra. Par uzvaru pirmajā kārtā Ostapenko nopelnīja 54 pasaules ranga punktus. Īstbornas sacensības zāles seguma kortos beigsies sestdien.