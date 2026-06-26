Olaines sportisti no Valmieras atved 20 medaļas
Olaines novadu olimpiādē 44 sportisti un 10 treneri startēja sešos sporta veidos, izcīnot 20 medaļas (2 zelta, 8 sudraba, 10 bronzas) un nodrošinot Olaines novadam 17. vietu kopvērtējumā no 40 pašvaldībām. Īpaši izcēlās brīvās cīņas čempioni un sudrabu ieguvusī jauniešu futbola komanda.
Olaines novadu olimpiādē pārstāvēja 44 sportisti un 10 treneri 6 sporta veidos – boksā, brīvajā cīņā, peldēšanā, vieglatlētikā, mākslas vingrošanā un futbolā jaunietēm.
No Valmieras jaunieši un jaunietes atveda 20 medaļas - 2 zelta, 8 sudraba un 10 bronzas, ierindojot Olaines novadu 17.vieta medaļu kopvērtējumā no 40 novadu un valstspilsētu konkurencē.
Olaines sportistu rezultāti:
Vieglatlētika:
Ralfs Skalbe - 11.vieta tāllēkšana
Kārlis Ozoliņš - 3. vieta tāllēkšana
Peldēšana:
Aleksa Odzeleviča - 14.vieta 100m brīvajā stilā un 22.vieta 50m brīvajā stilā;
Emilija Zeimane - 16.vieta 100m brīvajā stilā un 16.vieta 50m brīvajā stilā;
Māksas vingrošana:
Karolina Agupova - 52.vieta
Bokss:
Ramirs Ganī Husseins - 3.vieta (līdz 50 kg)
Dmitrijs Selipanovs - 3.vieta (līdz 70 kg)
Artūrs Bērziņš - 3.vieta (līdz 75 kg)
Marks Georgijevs- 3.vieta (līdz 85 kg)
Ivans Polovcevs - 3.vieta (līdz 85 kg)
Timurs Barašs - 3.vieta (līdz 90 kg)
Danila Romanovs - 2.vieta (līdz 65 kg)
Rudik Mirzoyan - 2.vieta (līdz 80 kg)
Jekaterina Ivanova - 2.vieta (līdz 54 kg)
Jelizaveta Kureļčuka - 2.vieta (līdz 60 kg)
Dinasijs Dobroštans - 5.vieta (līdz 60 kg)
Fjodors Ivanovs - 5.vieta (līdz 75 kg)
Jaroslavs Lips - 5.vieta (līdz 65 kg)
Danylo Yanksovskyi - 5.vieta (līdz 55 kg)
Brīvā cīņa:
Dmitrijs Daliba - 1.vieta (līdz 80 kg)
Darja Markova - 1.vieta (līdz 73 kg)
Markuss Linužs - 2.vieta (līdz 48 kg)
Matvejs Gļinkins - 2.vieta (līdz 71 kg)
Madara Praulīte - 2.vieta (līdz 53 kg)
Artjoms Priļipko - 3.vieta (līdz 55 kg)
Artjoms Kujalovs - 3.vieta (līdz 60 kg)
Katrīna Bunika - 3.vieta (līdz 73 kg)
Timurs Kujalovs - 5.vieta (līdz 55 kg)
Aleksejs Golubs - 4.vieta (līdz 110 kg)
Futbols jaunietes:
2.vieta, Komandā:
(Megija Krastiņa, Katrīna Bunika, Deilija Fedotova, Alise Grigorjeva, Laura Multiņa, Alise Mocaka, Lote Jasmina Punga, Gabriela Velpa, Adriāna Daniela Selušinska, Lote Aleksandrova, Milāna Juška, Gabriela Krekšina, Anete Gailīte, Felicita Leonora Feigina, Marika Remese)
Pateicība un lepnums par sportistiem un viņu treneriem: Laurai Skujiņai - Ahemodovai, Faridam Akhmedovam, Alīnai Antipovai, Ņikitam Versockim, Konstantīnam Versockim, Mārtiņam Gulbim, Mārim Viļkinam, Marikai Zavadskai, Jevgēņijam Mihaļkovam un Darjai Voitehovičai.