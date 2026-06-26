Liepājas pludmales tenisa līga ar otro posmu atklāj sezonu
Neraugoties uz pirmā posma pārcelšanu laikapstākļu dēļ, Liepājas pludmales tenisa līga 19. jūnijā startēja ar otro posmu, kurā 34 pāri sacentās divās grupās un par uzvarētājiem kļuva Sanita Lanka/Ģirts Antonovs (Advanced) un Ilze Bumbule/Zintis Zaks (Intermediate).
Lai gan pirmais posms laikapstākļu dēļ tika pārcelts uz vēlāku laiku, Liepājas pludmales tenisa līgas sezona oficiāli sākās 19. jūnijā ar otro posmu. Tajā kopumā startēja 68 dalībnieki jeb 34 pāri, kuri sacentās par posma uzvarētāju tituliem divās dažādās grupās.
Advanced grupā sacentās 16 pāri, savukārt, Intermediate grupā – 18 pāri.
Advanced grupā uzvaru izcīnīja Sanita Lanka un Ģirts Antonovs, kuri finālā uzveica Elīnu Bogdani un Rūdolfu Otto, tikmēr 3. vietu izcīnīja Zane Vilnīte un Artis Zombergs.
Intermediate grupā uzvaras laurus plūca Ilze Bumbule un Zintis Zaks, 2. vietā ierindojās Elza Līna Līduma un Rihards Mazlevskis, bet uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa Terēze Gāliņa un Gatis Jansons.
Liepājas pludmales tenisa līga sastāv no pieciem posmiem un par līgas kopvērtējuma uzvarētājiem tiks kronēti tie, kuri būs sasnieguši labāko rezultātu pēc visiem aizvadītajiem posmiem.
Liepājas pludmales tenisa līgas nākamais - 1. posms - tiks aizvadīts jau 3. jūlijā, kad savā starpā sacentīsies sieviešu un vīriešu pāri. Sacensībām var pieteikties līdz 2. jūlija plkst. 17:00 vietnē play.tournated.com, kur iespējams iepazīties arī ar sacensību nolikumu.
Liepājas pludmales tenisa līgu organizē biedrība “BT Liepāja” ar Liepājas valstspilsētas, Liepājas Olimpiskā centra, Mārketinga Projektu aģentūras Fortius un SIA “Teniss” atbalstu.