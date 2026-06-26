Liepājas jaunie sportisti Latvijas Jaunatnes X Olimpiādē izcīna 26 medaļas
Liepājas jaunie sportisti Latvijas Jaunatnes X Olimpiādē Valmierā izcīnīja 26 medaļas (11 zelta, 7 sudraba, 8 bronzas) 17 sporta veidos, apliecinot pilsētas talantu un mērķtiecību. 1. jūlijā koncertzālē “Lielais dzintars” notiks svinīgs pasākums “Liepāja ar Tevi lepojas”, lai godinātu sasniegumus.
Sestdien, 20. jūnijā, Valmierā noslēdzās Latvijas Jaunatnes X Olimpiāde, kurā vairākas dienas sacentās jaunie sportisti no visas Latvijas. Noslēguma ceremonijā tika nodzēsta Olimpiādes lāpa, savukārt Olimpiskais karogs simboliski nodots nākamajai sacensību rīkotājai – Jūrmalas valstspilsētai, kas Latvijas Jaunatnes olimpiādi uzņems 2028. gadā.
Liepājas valstspilsētu šajās sacensībās pārstāvēja plaša delegācija – 155 jaunie sportisti (98 jaunieši un 57 jaunietes), kuri startēja 17 sporta veidos: badmintonā, boksā, burāšanā, sporta cīņā, džudo, airēšanas slalomā, futbolā, loka šaušanā, peldēšanā, tenisā, vieglatlētikā, mākslas un sporta vingrošanā, 3x3 basketbolā, pludmales volejbolā, volejbolā un florbolā.
Trīs spraigu sacensību dienu laikā liepājnieki demonstrēja augstvērtīgu sniegumu, kopumā izcīnot 26 medaļas – 11 zelta, 7 sudraba un 8 bronzas godalgas.
Zelta medaļas
- Grieķu-romiešu cīņa: Račislavs Andruškevičs (48 kg), Kristers Freimanis (55 kg), Ruslans Bormotovs (60 kg), Aleks Kļava (80 kg), Deniss Meļķis (92 kg)
- Airēšanas slaloms: Elizabete Andra Kurvina (K1)
- Teniss: Elizabete Marta Hamitova (vienspēles), Elizabete Marta Hamitova un Anna Azarova (dubultspēles)
- Bokss: Markuss Reke (90 kg), Anna Luīze Šuļska (60 kg)
- Volejbols: Liepājas Sporta spēļu skolas meiteņu komanda
Sudraba medaļas
- Grieķu-romiešu cīņa: Roberts Kļava (55 kg)
- Teniss: Anna Azarova (vienspēles), Jeļizaveta Rižkova un Alise Latiša (dubultspēles)
- Vieglatlētika: Anna Vecbaštika (400 m barjerskrējiens)
- Mākslas vingrošana: Alise Kalniņa (vingrojums ar apli)
- Bokss: Matīss Kārkliņš (+90 kg)
- Pludmales volejbols: Aksels Marks Džeriņš un Kārlis Juriks
Bronzas medaļas
- Džudo: Dmitrijs Ļeļotko (60 kg), Farids Tagijevs (66 kg)
- Vieglatlētika: Amanda Zvagule (augstlēkšana)
- Teniss: Alise Latiša (vienspēles), Orests Ronis un Damirs Livanskis (dubultspēles)
- Bokss: Andrejs Averčenko (56 kg)
- Grieķu-romiešu cīņa: Andrejs Hudjakovs (60 kg), Antons Kļejenkovs (65 kg)
Liepājas Sporta pārvalde saka sirsnīgu paldies ikvienam sportistam par parādīto neatlaidību, cīņassparu un godam pārstāvēto pilsētas vārdu. Īpaša pateicība treneriem, sportistu ģimenēm, sporta skolām un klubiem, speciālistiem, organizatoriem un līdzjutējiem par neatsveramo ieguldījumu jauniešu izaugsmē un atbalstu ceļā uz panākumiem. Latvijas Jaunatnes X Olimpiāde kārtējo reizi apliecināja, ka Liepājā aug talantīgi, mērķtiecīgi un perspektīvi sportisti, ar kuriem pilsēta var patiesi lepoties.
Lai svinīgi godinātu Liepājas jauniešu sasniegumus, Liepājas Sporta pārvalde šā gada 1. jūlijā koncertzālē “Lielais dzintars” organizēs pasākumu “Liepāja ar Tevi lepojas”. Uz svinīgo pasākumu aicināti visi Olimpiādes dalībnieki – sportisti, treneri, kā arī sporta skolu un sporta klubu pārstāvji, lai kopīgi atskatītos uz paveikto un sveiktu jaunos sportistus ar sasniegtajiem rezultātiem.