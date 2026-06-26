Pasaules kausā Mbapē un Holanna duelis, Eiropas čempione cīnīsies par tikšanu izslēgšanas spēlēs
Šodien Pasaules kausa finālturnīrā futbolā tiks aizvadītas vēl sešas apakšgrupu pēdējās kārtas spēles un par vietu izslēgšanas mačos cīnīsies arī Spānijas, Beļģijas un Urugvajas valstsvienības.
Plkst. 22:00 pēc Latvijas laika I apakšgrupā Foksboro tiksies Norvēģijas un Francijas izlases, bet Toronto spēlēs Senegāla ar Irāku. Plkst. 3:00 H apakšgrupā Hjūstonā būs Kaboverdes un Saūda Arābijas duelis, bet Sapotanā cīnīsies Urugvaja un Spānija. Savukārt plkst. 6:00 G apakšgrupā Sietlā tiksies Ēģipte un Irāna, bet Vankūverā tiks aizvadīts Beļģijas un Jaunzēlandes mačs. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
No piektdienas spēļu dalībniecēm šobrīd vieta izslēgšanas turnīrā ir nodrošināta tikai Francijas un Norvēģijas izlasēm, bet pārējās valstsvienības vēl pretendē uz dalību "play off". No pārējām grupām ceļazīmes uz nākamo kārtu jau nodrošinājušas Meksika, DĀR, Šveice, Kanāda, Bosnija un Hercegovina, Brazīlija, Maroka, ASV, Austrālija, Vācija, Kotdivuāra, Ekvadora, Nīderlande, Argentīna un Kolumbija.
I grupā pirmās kārtas mačos Francija ar 3:1 pieveica Senegālu, bet Norvēģija ar 4:1 pārspēja Irāku, kamēr otrajā kārtā francūži ar 3:0 apspēlēja Irāku, bet norvēģi ar 3:2 uzvarēja Senegālu. Grupas kopvērtējumā pirms noslēdzošās kārtas Francijai un Norvēģijai ir pa sešiem punktiem, abām jau garantējot vietu "play off", bet Irāka un Senegāla ir bez punktiem. Francija pret Norvēģiju cīnīsies par pirmo vietu grupā.
H grupā diezgan drošā pozīcijā par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs ir Eiropas čempione Spānija, bet pārējās izlases turpina cīņu par vietu "play off". Pirmajā kārtā spāņi spēlēja neizšķirti 0:0 ar Kaboverdi, bet Saūda Arābija cīnījās 1:1 ar Urugvaju, kamēr otrajā kārtā Spānija ar 4:0 sagrāva Saūda Arābiju, bet Urugvaja un Kaboverde spēli noslēdza ar neizšķirtu 2:2. Līdz ar to pirms trešās kārtas mačiem Spānijai ir četri punkti, pa diviem punktiem ir Urugvajai un Kaboverdei, bet Saūda Arābija tikusi pie viena punkta.
Visbeidzot, G grupā pirmajā kārtā neizšķirti 1:1 spēlēja Beļģija un Ēģipte, kā arī 2:2 Irāna un Jaunzēlande, bet otrajā kārtā beļģi vēlreiz netika pie uzvaras, maču ar Irānu noslēdzot 0:0, kamēr Ēģipte ar 3:1 pieveica Jaunzēlandi. Tādējādi pēc divām kārtām Ēģiptei ir četri punkti, Irānai un Beļģijai pa diviem punktiem, bet jaunzēlandieši tikuši pie viena punkta.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.