Seska ekipāža pēc ceturtā ātrumposma Akropoles rallijā ielauzusies labāko sešiniekā
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis piektdien Grieķijā pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas astotajā posmā - Akropoles rallija - pēc dienas pirmajiem trim ātrumposmiem kopvērtējumā pakāpās uz sesto vietu.
Jau ziņots, ka ceturtdienas vienīgajā ātrumposmā Seska ekipāža ieņēma 13. vietu. Piektdien otrajā ātrumposmā "M-Sport Ford" komandas latviešu ekipāža uzrādīja septīto labāko rezultātu un uz septīto vietu pakāpās arī kopvērtējumā, pēc kā trešajā un ceturtajā ātrumposmā bija piektā, kopvērtējumā pakāpjoties uz sesto vietu.
Līderis pēc četriem no 17 ātrumposmiem ir beļģis Tjerī Noivils ("Hyundai"), kuram 11 sekundes zaudē francūzis Sebastjēns Ožjē ("Toyota"), savukārt trešais ar 21,2 sekunžu deficītu ir īrs Džons Ārmstrongs ("Ford"). Sesks no līdera atpaliek 38,3 sekundes.
Akropoles rallija turpinājumā šodien no plkst. 13.35 tiks aizvadīti vēl trīs ātrumposmi, rīt rallijā paredzēti seši ātrumposmi, bet svētdien sacensības noslēgsies ar vēl četriem ātrumposmiem. Sestdien sacensības sāksies plkst. 7.55, bet svētdien - no plkst. 8.30. Ralliju tiešraidē var vērot "Go3 Sport 1" kanālā.
Pēc starta Grieķijā Sesks/Francis startēs vēl četros WRC posmos, kas norisināsies Igaunijā (16.-19. jūlijs), Somijā (30. jūlijs - 2. augusts), Itālijā (1.-4. oktobris) un arī, iespējams, Saūda Arābijā (11.-14. novembris). WRC sezonu Seska ekipāža sāka Zviedrijas rallijā, kur plīsušu riepu un tehnisku problēmu dēļ nespēja cīnīties par augstvērtīgu rezultātu, bet maija sākumā aizvadītajā Portugāles rallijā Latvijas ekipāža ierindojās devītajā pozīcijā.
"M-Sport Ford" komanda šīs sezonas pamata sastāvā izvēlējusies divus Īrijas pilotus - pilnu 2025. gada sezonu aizvadījušo Džošu Makerlēnu un Džonu Ārmstrongu, kurš pirms tam startēja junioru WRC un Eiropas čempionātā. Arī iepriekšējā sezonā Latvijas ekipāža WRC startēja pēc līdzīgas programmas. Seska un Franča ekipāža sezonas pēdējā posmā - Saūda Arābijas rallijā - bija pārliecinoši ātrākā, taču tehnisku problēmu un pārsistu riepu dēļ necīnījās par uzvaru, noslēgumā nefinišējot.
WRC Seska ekipāža debitēja 2024. gadā, kad piedalījās trīs posmos. WRC posmā Latvijā mājinieki septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā.