Ostapenko Vimbldonas pirmajā kārtā ielozē otrā simta spēlētāju, turnīra gaitā var aizspēlēties līdz duelim pret Sabaļenku
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko sezonas trešā "Grand Slam" turnīra - Vimbldonas čempionāta - pirmajā kārtā tiksies ar anglieti Herietu Dārtu, noskaidrojās ceturtdien notikušajā izlozē.
Ostapenko WTA rangā atrodas 35. vietā un pēc vairāku gadu pārtraukuma nav izsēto spēlētāju vidū, kamēr Dārta WTA rangā ieņem 151. pozīciju un dalībai turnīrā saņēma rīkotāju īpašo ielūgumu jeb "wild card".
29 gadus vecā Ostapenko Vimbldonas čempionātā spēlēs 11. reizi. Viņas labākais sasniegums šajā turnīrā ir pusfināla sasniegšana 2018. gadā, bet vēl divas reizes Ostapenko spēlējusi ceturtdaļfinālā (2017. un 2024. gadā). Pērn Latvijas labākā tenisiste izstājās jau pirmajā kārtā.
Ostapenko vienaudze Dārta šajā "Grand Slam" turnīrā pamatsacensībās piedalījusies septiņas reizes, divreiz (2019. un 2024. gadā) spējot sasniegt trešo kārtu. Pērn arī angliete zaudēja pirmajā kārtā. Savā starpā abas tenisistes tikušās vienu reizi - pirms trim gadiem Īstbornas "WTA 250" turnīra otrajā kārtā Ostapenko bija pārāka ar 6-3, 6-4.
Pāra uzvarētāja otrajā kārtā tiksies ar citu mājinieci Emmu Radukanu, kura izsēta ar 30. numuru un WTA rangā ieņem 32. vietu, vai horvātieti Antoniju Ružiču (WTA 60.), bet trešajā kārtā iespējama tikšanās ar ranga līderi baltkrievieti Arinu Sabaļenku. Sabaļenka pirmajā kārtā tiksies ar kvalifikāciju pārvarējušo serbieti Teodoru Kostoviču (WTA 184.), bet otrajā vietā esošā Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina tiksies ar Loisu Buasonu (WTA 154.) no Francijas.
Pagājušā gada Vimbldonas uzvarētāja poliete Iga Švjonteka kura WTA rangā ieņem trešo vietu, pirmajā kārtā tiksies ar ASV tenisisti Teilori Taunsendu (WTA 81.). Tikmēr septiņkārtējā šī turnīra uzvarētāja Serēna Viljamsa, kura 44 gadu vecumā atgriezusies kortā un saņēmusi "wild card" dalībai sacensībās, pirmajā kārtā tiksies ar Austrālijas pirmo numuru Maju Džointu (WTA 53.).