Kotdivuāras treneris apsūdz bijušo Vācijas izlases futbolistu rasistiskos izteicienos
Konflikts izcēlies 2026. gada Pasaules kausa finālturnīra laikā. Pretrunīgi par Āfrikas izlasēm izteicies bijušais Vācijas futbolists Bastians Šveinšteigers, kas izsaucis emociju vētru.
Bastians Šveinšteigers pretrunīgi izteicās pirms Vācijas un Kotdivuāras spēles 2026. gada Pasaules kausa finālturnīra grupā. To vācieši uzvarēja ar 2:1 un tādējādi nodrošināja vietu izslēgšanas spēlēs.
"Āfrikas futbols ir nedaudz netradicionāls, nedaudz mežonīgs un ne tik taktisks. Mums jābūt gataviem tam, ka viņi spēlēs neparedzami," teica futbolists, kurš finālturnīrā strādā Vācijas kanālā ARD kā eksperts. Karjeras laikā Šveinšteigers Vācijas izlasē nospēlēja 121 spēli, gūstot 24 vārtus. Kopā ar to viņš 2014. gadā kļuva par Pasaules kausa ieguvēju.
Šādi izteikumi nav nepamanīti Āfrikas izlasēs. Pēc vēsturiskās Kotdivuāras iekļūšanas Pasaules kausa izslēgšanas spēlēs izteicās tās treneris Emerss Faē. Viņš izteicis dziļu vilšanos par šādiem izteikumiem, sakot, ka tie ir pilni ar aizspriedumiem par Āfrikas futbolu.
"Manuprāt, šie izteikumi ir bēdīgi. Šveinšteigers bijis ļoti labs futbolists. Man vienmēr patika skatīties, kā viņš spēlēja un kā saprata futbolu. Kad dzirdēju viņa komentārus, biju vīlies. Ir dīvaini, ka viņš varēja šādi izteikties. Mēs varētu pat teikt, ka šie bija rasistiski izteikumi."
"Es nepiekrītu viņa teiktajam. Viss, ko varu pierādīt, ka Āfrikas komandas laukumā ir arī meistarīgas un taktiskas. Un ne tikai fiziskas. Varu tikai cerēt, ka tie bija neprasmīgi izteicieni, nevis viņa patiesās domas." Kotdivuāras galvenais treneris, turpinot domu, izteicās, ka, viņaprāt, Šveinšteigers ar nodomu izteicis pretrunīgus komentārus. Tieši tādā veidā tie gūtu ažiotāžu.
Pēc notikušā Vācijas mediji viedokli centās vaicāt citām futbola personībām, ieskaitot Jirgena Klopa, kurš finālturnīrā arī strādā kā televīzijas eksperts. Viņš atteicās komentēt Šveinšteigera izteikumus. "Jūs vienkārši vēlaties attīstīt tematu. Nē, ne ar mani. Man nav nekādu iespēju atbildēt uz šo jautājumu. Šis ir ļoti nopietns temats un es nemaz nezinu, kā korekti atbildēt."
😱 Jürgen Klopp walked out of an interview after DW asked about comments by Bastian Schweinsteiger, a fellow World Cup pundit.— DW Sports (@dw_sports) June 24, 2026
Schweinsteiger was accused of using racist stereotypes during his analysis of Germany's opponents Ivory Coast 🇨🇮 pic.twitter.com/BOcG3aANmk
Pasaules kausa finālturnīrā vēl divas dienas risināsies grupu spēles, bet jau svētdien, 28. jūnijā, sāksies pirmā izslēgšanas spēļu kārta. Pagaidām zināmi četri pāri - Kanāda pret Dienvidāfrikas republiku, Brazīlija pret Japānu, Nīderlande pret Maroku un ASV pret Bosniju un Hercegovinu. Kotdivuāras un Vācijas izlases savas pretinieces vēl gaida.