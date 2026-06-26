Latvijas basketbola izlase pārbaudes spēli pret Igauniju aizvadīs bez līderiem
Latvijas basketbola izlase, gatavojoties 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas cīņām, šodien plkst. 18:30 Tallinā aizvadīs pārbaudes spēli pret Igauniju. Noskaidrojies, kādā sastāvā latvieši dosies cīņā.
Ja sākotnēji kandidātu lokā atradās Juris Vītols, tad, kā ziņo Latvijas Basketbola savienība, viņš piedalījies pirmajos treniņos, kas bijis plānots. Tātad palikuši 16 kandidāti, no kuriem spēlēs 13.
💬 Jānis Gailītis: “Regularitāte ir līmenis. Līmenis nāk no personības.” 💪— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) June 25, 2026
🇪🇪 Igaunija - 🇱🇻 Latvija | 26.06. | 18:30
🇱🇻 Latvija - 🇬🇪 Gruzija | 28.06. | 19:00 | Biļetes: ➡️ https://t.co/g2DoCakYgx
➡️ Spēles tiešraidē skaties Tet+ Classic kanālā.#TrīsZvaigznes pic.twitter.com/a6klDbcdKB
Pirmajā pārbaudes spēlē Jānis Gailītis pietaupīs potenciālos līderus - Rolandu Šmitu un Artūru Žagaru. Abi starpsezonā mainīs klubus, jo vairs nespēlēs Turcijas vienībās Stambulas "Anadolu Efes" un "Fenerbahce". Tāpat šoreiz nespēlēs spēka uzbrucējs Mārcis Šteinbergs. Tas arī nozīmē, ka savu pirmo spēli izlases rindās var aizvadīt tādi basketbolisti kā Kristians Feierbergs, Ričards Aizpurs un Gunārs Grīnvalds.
Igaunijas izlasē lielākā daļa basketbolistu ir no vietējiem klubiem. Šovasar ierindā ir Maikls Kalevs Kotsārs, kurš pagājušajā vasarā nespēlēja Eiropas čempionātā traumas dēļ. Japānas līgā viņš Jokohamas "B-Corsairs" sastāvā izcēlās ar 12,4 punktiem un 9,2 atlēkušajām bumbām.
Tāpat ierindā ir talantīgais aizsargs Stefans Vākss, kurš pavadījis pirmo gadu NCAA. Providensas "Friars" sastāvā viņš vidēji guva 15,8 punktus, atdeva 3,2 piespēles un izcīnīja 2,5 atlēkušās bumbas. Nākamajā gadā viņš pārcelsies uz Ilinoisas universitāti. Komandai gan nepalīdzēs tādi zināmi basketbolisti kā Sanders Raieste, Henrī Drels un Kristians Kullamē.
Latvijas un Igaunijas valstsvienības regulāri mērojas spēkiem jau kopš 1924. gada. Oficiālajos FIBA turnīros līdz šim spēlēts 15 reizes un pārsvars ir Latvijai – 9:6. Pēdējā uzvara izcīnīta pirms gada Eiropas čempionāta grupas turnīrā (72:70). Kopš 1992. gada aizvadītas 17 pārbaudes spēles un arī tajās mazliet labāk sekmējies latviešiem (10-7; pēdējā mačā 2022. gada 19. augustā Rīgā 80:69).
Pēc pārbaudes spēles Igaunijā jau pēc divām dienām paredzēta spēle Rīgā pret Gruziju. 3. un 6. jūlijā Latvijas basketbolistiem kvalifikācijas spēles uz 2027. gada Pasaules kausu - vispirms izbraukumā pret Nīderlandi un vēlāk mājās pret Austriju.
Latvijas izlases sastāvs spēlei pret Igauniju:
Kristians Feierbergs (BK "Liepāja"), Roberts Blumbergs ("Petkim Spor", Turcija), Krišs Helmanis ("Diablos Rojos del Mexico", Meksika), Artūrs Strautiņš ("Derthona", Itālija), Klāvs Čavars ("Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs ("Neptūnas", Lietuva), Ričards Aizpurs ("Stella Azzura", Itālija), Mārtiņš Laksa ("Krosno", Polija), Gunārs Grīnvalds (Madrides "Real", Spānija), Toms Skuja ("Ludwigsburg", Vācija), Kristaps Ķilps ("VEF Rīga"), Kārlis Šiliņš ("Neptūnas", Lietuva), Toms Leimanis ("Reikjavik", Islande)